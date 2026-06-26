송호성 기아 사장 “유럽 전기차·美 하이브리드 맞춤형 전략으로 성장” PBV 확대 나선다

“글로벌 車수요 5% 줄때 기아는 4% 늘어”

“판매 모멘텀 하반기에도 계속 전망”

2030년까지 전기차 14개 모델로 확장

AI 순찰차·레저 특화 모델 등 다양한 PV5

이미지 확대 송호성(왼쪽) 기아 사장과 정원정 기아 국내사업본부 부사장이 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에서 PV5 카고 하이 루프 차량을 배경으로 기념 촬영하고 있다.

기아 제공 닫기 이미지 확대 보기 송호성(왼쪽) 기아 사장과 정원정 기아 국내사업본부 부사장이 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에서 PV5 카고 하이 루프 차량을 배경으로 기념 촬영하고 있다.

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이미지 확대 한자리에 모인 PV5 특장차 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에 기아 PV5 패신저, 카고 등으로 만든 어린이 통학 차량, 이동형 펫 팝업스토어, 모바일 뱅크, AI 순찰차 등 협업 특장차가 전시돼 있다.

부산 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한자리에 모인 PV5 특장차 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에 기아 PV5 패신저, 카고 등으로 만든 어린이 통학 차량, 이동형 펫 팝업스토어, 모바일 뱅크, AI 순찰차 등 협업 특장차가 전시돼 있다.

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세줄 요약 송호성 기아 사장은 부산모빌리티쇼에서 국내·유럽은 전기차, 미국은 하이브리드 중심 전략으로 판매 모멘텀을 키우겠다고 했다. 글로벌 수요가 둔화해도 기아는 1~5월 소매 판매와 점유율이 늘었고, PBV와 EREV 개발로 미래차 전환도 가속한다는 계획이다. 지역별 수요 맞춤형 친환경차 전략 발표

국내·유럽 전기차, 미국 하이브리드 공략

PBV·EREV 중심 미래차 전환 가속 계획

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송호성 기아 사장이 26일 지역별 수요 변화에 맞춘 친환경차 전략으로 올해 하반기에도 성장세를 이어가겠다고 밝혔다. 국내와 유럽에서는 전기차(EV), 미국에서는 하이브리드(HEV)를 앞세워 시장 점유율을 확대에 나서겠다는 전략이다. 기아는 목적기반모빌리티(PBV)를 중심으로 전기차 업계 선두주자로 도약한다는 구상이다.송 사장은 이날 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에서 올해 기아의 판매 호조에 대해 “지역별 시장이 아주 세분되고 있다”며 “국내와 유럽은 전기차 수요가 많이 늘어나고 있고, 미국은 하이브리드 수요가 많이 증가하고 있다”고 설명했다.송 사장은 “기아는 전기차 대중화 모델과 볼륨 모델을 모두 갖추고 있기 때문에 국내와 유럽에서는 전기차 수요에 대응할 수 있는 라인업을 확보해 판매 모멘텀이 상당히 잘 유지되고 있다”고 말했다. 그러면서 “미국은 하이브리드 수요가 증가하는 가운데 텔루라이드 신차와 하이브리드 모델이 추가되면서 판매 모멘텀이 상당히 좋다”고 설명했다.실제 글로벌 자동차 시장이 둔화하는 상황에서도 기아는 성장세를 이어가고 있다. 송 사장은 “올해 1~5월 글로벌 자동차 수요는 약 5% 감소했지만, 기아는 현지 소매 판매 기준으로 4% 이상 증가했다”며 “글로벌 시장 점유율도 4%를 넘어섰다”고 말했다. 이어 “글로벌 수요 자체는 썩 좋은 상황은 아니지만 전기차와 하이브리드, 신차 판매 모멘텀에 힘입어 올해도 시장점유율을 강하게 늘려갈 수 있을 것”이라고 전망했다.현대자동차그룹이 추진 중인 주행거리연장형 전기차(EREV) 전략과 관련해서는 기아 역시 개발을 진행 중이다. 송 사장은 이에대해 “준비하고 있다”며 “EREV는 큰 차 위주로 개발되고 있기 때문에 미국 시장을 타깃으로 준비하고 있다”고 말했다.전기차와 하이브리드차량을 함께 생산하는 미국 조지아주의 현대차그룹 메타플랜트(HMGMA)의 생산 계획에 대해서는 당분간 하이브리드 생산에 집중하겠다는 방침을 밝혔다. 송 사장은 “당분간은 스포티지 하이브리드 위주로 생산할 계획”이라며 “향후 수요가 넘쳐 추가 모델이 필요할 경우에는 추가 생산도 검토하겠다”고 말했다.기아는 중장기적으로 전기차와 목적기반모빌리티(PBV), 소프트웨어중심차량(SDV)를 축으로 미래차 전환도 추진한다. 2030년까지 PBV 3종을 포함해 총 14개 모델로 전기차 라인업을 확장하고, PV5를 시작으로 PV7, PV9을 순차적으로 선보일 계획이다.특히 기아는 이날 벡스코에서 목적기반모빌리티(PBV) ‘PV5’의 신규 라인업 3종을 공개하며 전기차 시장 공략 확대를 예고했다. PV5는 다양한 모듈을 통해 다양한 고객 요구에 최적화할 수 있는 모델로, 이번에 공개된 라인업은 패신저 7인승, 프라임, 카고 하이루프 등 3종이다.패신저 7인승 모델은 다인승 패밀리카, 렌터카, 셔틀버스 등 수요에 대응하기 위해 2열 시트를 한쪽으로 배치해 3열 승하차 편의성을 높였다. 프라임 모델은 독립 시트와 레일, 통풍 시트를 적용해 프리미엄 이동 경험을 제공하고,카고 하이루프 모델은 기존의 카고 롱 모델보다 실내 높이를 295㎜ 높였다.기아는 향후 택시·수요응답형 모빌리티용 패신저 5인승, 소상공인 전용 탑차, 아웃도어·레저 특화 모델 등으로 PV5 라인업을 확대해나갈 계획이다.기아는 주요 고객사, 컨버전(특장) 파트너사와 개발 중인 PV5 협업 모델도 함께 선보였다. 경찰청과 협업해 개발한 ‘AI 순찰차’는 차량 상부에 AI 카메라 3개와 드론 스테이션을 탑재해 위험 요소 감지와 지상·공중을 연계한 순찰을 지원한다. 반려동물용품 플랫폼 핏펫과 협업해 제작한 ‘이동형 펫 팝업 스토어’는 차량 측면을 개방형으로 설계해 여러 제품을 한눈에 살펴볼 수 있도록 했다.파트너사 케이씨모터스와 함께 개발한 ‘모바일 뱅크’는 실내에서 직립 활동이 가능한 이동식 사무실 개념의 특장차다. 회전형 데스크와 영업용 추가 배터리를 탑재했다. 파트너사 보가가 개발 중인 ‘바이크 수송차’는 다양한 레일과 랙을 적용해 바이크를 안정적으로 적재하고 운반할 수 있다. 이 밖에도 아이버스와 협업해 개발 중인 ‘어린이 통학차량’, 이동 판매와 현장 프로모션에 최적화한 ‘아이스크림 트럭’도 선보였다.