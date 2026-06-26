막 오른 부산모빌리티쇼…‘AI 품은’ 아반떼 vs ‘3750만원원’ BYD PHEV 가성비 공습

2026 부산모빌리티쇼 개막

이미지 확대 현대자동차 관계자들이 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에서 이날 공개한 디 올 뉴 아반떼를 배경으로 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 윤효준 현대차 국내사업본부장(전무), 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장, 박민우 현대차·기아 AVP본부장 겸 포티투탓 대표(사장), 이상엽 현대제네시스글로벌디자인담당 부사장.

현대차 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차 관계자들이 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에서 이날 공개한 디 올 뉴 아반떼를 배경으로 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 윤효준 현대차 국내사업본부장(전무), 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장, 박민우 현대차·기아 AVP본부장 겸 포티투탓 대표(사장), 이상엽 현대제네시스글로벌디자인담당 부사장.

현대차 제공

이미지 확대 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 기아관에 전시된 기아의 전시 차량들. 왼쪽부터 PV5 프라임, PV5 카고 하이루프, PV5 패신저 7인승(2-2-3).

기아 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 기아관에 전시된 기아의 전시 차량들. 왼쪽부터 PV5 프라임, PV5 카고 하이루프, PV5 패신저 7인승(2-2-3).

기아 제공

이미지 확대 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 제네시스 부스에 전시된 마그마 GT 콘셉트(왼쪽)와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델.

제네시스 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 제네시스 부스에 전시된 마그마 GT 콘셉트(왼쪽)와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델.

제네시스 제공

이미지 확대 부산모빌리티쇼서 공개된 BYD ‘씨라이언 6 DM-i’ 조인철 BYD코리아 승용차 부문 대표이사가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에서 BYD ‘씨라이언 6 DM-i를 공개하고 있다.

부산 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 부산모빌리티쇼서 공개된 BYD ‘씨라이언 6 DM-i’ 조인철 BYD코리아 승용차 부문 대표이사가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스데이에서 BYD ‘씨라이언 6 DM-i를 공개하고 있다.

부산 뉴스1

이미지 확대 한상윤 BMW코리아 대표이사가 6일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산 모빌리티쇼’에서 전시된 차량을 소개하고 있다. 왼쪽부터 디 올-일렉트릭 MINI JCW 에이스맨, 더 뉴 BMW iX3, BMW 7시리즈 네로 루쏘 에디션, BMW M 1000 RR.

BMW코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 한상윤 BMW코리아 대표이사가 6일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산 모빌리티쇼’에서 전시된 차량을 소개하고 있다. 왼쪽부터 디 올-일렉트릭 MINI JCW 에이스맨, 더 뉴 BMW iX3, BMW 7시리즈 네로 루쏘 에디션, BMW M 1000 RR.

BMW코리아 제공

세줄 요약 부산모빌리티쇼가 개막했다. 현대차는 생성형 AI를 탑재한 신형 아반떼를 세계 최초 공개하며 SDV 전환을 선언했다. 기아는 PBV 라인업을, 제네시스는 마그마 콘셉트를 내놨고, BYD는 3750만원 PHEV로 국내 공세를 예고했다. 부산모빌리티쇼 개막, 미래차 경쟁 본격화

현대차, 생성형 AI 아반떼 세계 최초 공개

BYD, 3750만원 PHEV로 가성비 공세 예고

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울모빌리티쇼와 함께 국내 양대 자동차 전시회로 꼽히는 ‘2026 부산모빌리티쇼’가 26일 프레스데이를 시작으로 개막했다. 다음달 5일까지 ‘내일의 길을 열다’라는 주제로 열리는 이 행사에서 현대자동차는 생성형 인공지능(AI)을 탑재한 국민 세단 ‘아반떼’의 풀체인지(완전변경) 모델을 세계 최초로 공개하며 소프트웨어 중심 차량(SDV) 중심의 테크 기업으로 전환할 것임을 선언했다. 중국 BYD는 3000만원대 가성비 플러그인하이브리드(PHEV)로 국내 시장 공략을 선언하는 등 하반기 신차 대전이 불붙게 됐다.호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 26일 부산 벡스코에서 “한국 시장의 중요성이 점점 더 커지고 있다”며 “단순히 차량 개발뿐만 아니라 로보틱스나 자율주행, 소프트웨어중심차량(SDV) 등 기술에도 점차적으로 투자를 늘려나갈 계획”이라고 밝혔다. 앞서 현대차그룹은 2030년까지 5년간 125조원을 국내에 투자한다고 밝힌 바 있다. 무뇨스 사장은 이에 대해 “저희가 가지고 있는 노하우와 기술을 수출할 수 있는 베이스 기지로서의 역할도 하기 때문에 (한국 시장이) 중요하다”고 말했다.특히 현대차는 이날 6년만의 완전변경 모델인 ‘디 올 뉴 아반떼’(신형 아반떼)를 세계 최초로 공개했다. ‘국민차’로 알려진 준중형 세단에 차세대 인포테인먼트 시스템과 생성형 인공지능(AI)을 탑재하며, 내연기관 중심의 대중 세단도 소프트웨어 중심 차량(SDV)으로 진화할 수 있다는 점을 실증해보였다.신형 아반떼의 핵심은 ‘커진 차체’와 ‘디지털 경험’이다. 기존 모델보다 전장은 55㎜ 길어졌고 휠베이스는 30㎜ 늘었다. 전폭도 30㎜ 넓어지면서 준중형 세단이지만 중형차급에 가까운 실내 공간을 확보했다. 운전자의 시선이 자연스럽게 닿는 위치에는 차속, 변속단, 경로 등 주요 정보를 보여주는 슬림 디스플레이도 배치했다.가장 눈에 띄는 변화는 소프트웨어다. 신형 아반떼에는 안드로이드 오토모티브 운영체제 기반의 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’가 들어간다. 얼마전 출시한 ‘더 뉴 그랜저’에 이어 현대차의 차세대 디지털 경험을 대중 세단으로 확장한 것이다. 실내 중앙에는 14.6인치 또는 12.9인치 디스플레이가 배치되며, 물리 버튼도 함께 유지해 직관적인 조작성을 살렸다.플레오스 커넥트는 생성형 AI 에이전트 ‘글레오 AI’와 차량용 앱마켓을 통해 기존 인포테인먼트 시스템과 차별화를 꾀한다. 글레오 AI는 자연어 기반의 연속 대화를 이해하고, 차량 제어뿐 아니라 지식 검색, 여행 일정 추천, 감성 대화 등을 지원한다. 플레오스 앱마켓을 통해 영상, 음악 스트리밍, 게임 등 외부 앱 서비스도 차량 안에서 이용할 수 있다. 신형 아반떼는 3분기 중 트림별 사양, 공인 연비, 판매 가격이 공개되고 계약이 시작될 예정이다.현대차는 전시장에 ‘플레오스 커넥트 월드’를 조성해 관람객이 차량 안팎에서 새로운 사용자 경험을 직접 체험할 수 있도록 했다. ‘커넥티드 익스피리언스 바’에서는 주요 기능과 사용성을 실차와 외부 장치를 통해 확인할 수 있고, ‘플레오스 커넥트 앱 빌더’에서는 개방형 차량용 앱 생태계를 경험할 수 있다.기아는 목적기반차량(PBV) 전략을 전면에 내세웠다. PV5 패신저 2-2-3’, 패신저 프라임, 카고 하이루프 등 신규 라인업을 공개하는 한편 어린이 통학차량, 아이스크림 트럭, 이동형 펫 팝업스토어, 모바일 뱅크, AI 순찰차 등 다양한 특장 모델을 전시해 PBV의 활용 가능성을 제시했다. 송호성 기아 사장은 “기아는 2030년까지 PBV 3종을 포함해 총 14개 모델로 전기차 라인업을 확장할 계획”이라며 “고객 한 사람 한 사람의 니즈를 모빌리티로 실현시켜 모빌리티의 패러다임을 바꾸는 ‘전기차(EV) 티어 1’ 브랜드를 향해 나아가겠다”고 강조했다.제네시스는 고성능 브랜드 ‘마그마’(MAGMA)의 방향성을 담은 ‘마그마 GT 콘셉트’와 르망24시 출전을 통해 브랜드의 모터스포츠 비전을 보여준 ‘GMR-001 하이퍼카 실차 모델’을 아시아 최초로 공개했다.수입차 중에서는 중국 전기차 BYD가 국내에 처음으로 소개하는 신형 플러그인 하이브리드(PHEV) 스포츠유틸리티차(SUV)인 ‘씨라이언6’ DM-i 전륜구동(FWD)모델의 가격을 공개해 눈길을 끌었다. 배터리를 탑재해 평소엔 전기차처럼 쓸 수 있는 PHEV SUV인데도, 국산 중형 하이브리드 SUV와 비슷하거나 더 낮은 가격인 3750만원으로 책정됐기 때문이다.조인철 BYD코리아 승용 부문 대표는 “전기차가 성공적으로 안착했다고 생각하지만 아직 부담을 느끼는 고객이 있는 것도 사실”이라며 “완전한 전동화로 가기까지는 시간이 필요한 만큼 PHEV가 충분한 징검다리 역할을 할 것으로 본다”고 했다.BYD가 기존 PHEV와 다른 점으로 강조하는 건 ‘전기차 기반 하이브리드’라는 점이다. 이번 신차에는 BYD의 독자 하이브리드 시스템인 ‘DM-i’가 적용돼, 일반 하이브리드처럼 엔진이 주행을 이끄는 방식이 아니라 전기 모터가 대부분의 구동을 담당한다. 이에따라 실제 승차감도 전기차에 가깝다는 평가가 나온다. 전기 모드만으로 복합 기준 최대 70㎞를 주행할 수 있는 것도 장점이다. 18㎾급 DC 급속 충전도 지원한다. 배터리 잔량 30%에서 80%까지 약 30분 만에 충전할 수 있다.12.3인치 디지털 계기판과 15.6인치 디스플레이, 무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 애플 카플레이·안드로이드 오토, 360도 서라운드 뷰, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 등도 기본 적용됐다. 운전석과 동승석에는 전동 조작, 통풍, 열선 기능을 넣었고, 뒷좌석에도 열선과 시트백 리클라이닝 기능을 더했다.다른 완성차 업계도 BYD의 가격 공세를 주목하는 분위기다. BYD 부스를 참관하던 다른 업체 관계자는 “일반적으로 국내에 나와있는 PEHV가 5000만원 이상으로 일반 하이브리드차보다는 가격이 비싼데도 3000만원 후반대의 가성비를 제시한 것이 놀랍다”고 말했다.BMW 그룹은 BMW, 미니(MINI), BMW 모토라드를 통해 모두 13종의 차량을 선보였다. BMW는 국내 최초로 글로벌 135대 한정 모델인 BMW 7시리즈 ‘네로 루쏘 에디션’을 공개하고 ‘BMW i7 M70 xDrive M 퍼포먼스 투톤 에디션’, ‘더 뉴 BMW iX3’ 등 플래그십과 고성능 전동화 모델을 전시했다. 미니는 ‘더 뉴 올-일렉트릭 미니 JCW 에이스맨’ 등을 선보였으며, BMW 모토라드는 ‘BMW M 1000 RR’ 등 고성능 모터사이클’을 전시해 개성을 강조했다.특히 미니는 다음달 전 세계 최초로 한국 시장에 ‘MINI JCW 개러지’를 연다고 밝혔다. 고성능 브랜드 JCW의 고객 특화 서비스 공간인 MINI JCW 개러지는 JCW 고객 전용 맞춤화된 공간과 서비스 제공을 통해 더 확장된 고객 경험을 제공할 예정이다.