넥센타이어, 중국 전기차 BYD 신차용 타이어 공급

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넥센타이어, 중국 전기차 BYD 신차용 타이어 공급

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-06-22 18:03
수정 2026-06-22 18:03
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‘엔페라 스포츠’와 ‘엔블루S’. 넥센타이어 제공
‘엔페라 스포츠’와 ‘엔블루S’.
넥센타이어 제공


넥센타이어가 중국 최대 전기차 제조사 BYD에 신차용 타이어를 처음으로 공급한다고 22일 밝혔다. 공급 차종은 중형 플러그인하이브리드(PHEV) 세단 ‘씰6’과 소형 전기 해치백 ‘돌핀 서프’ 등 2종으로 중국 전기차 시장에서 K-타이어의 입지를 강화할 것으로 기대된다.

씰6은 BYD가 글로벌 시장을 겨냥한 고성능 모델로 넥센타이어의 고성능 여름용 타이어 ‘엔페라 스포츠’가 호주 등 수출용 차량에 장착된다. 이 제품은 지난해 독일 자동차 전문지 아우토빌트 스포츠카 등이 주관한 여름용 타이어 테스트에서 우수 등급을 획득했다. 돌핀 서프는 BYD가 유럽 시장을 겨냥한 가성비 모델로 넥센타이어의 고효율 여름용 타이어 ‘엔블루 S’가 유럽 수출용 차량에 장착된다.

한국타이어도 현재 BYD 승용차 씰6, 아토3 등에 전기차 전용 타이어 ‘아이온’을 공급하는 등 파트너십을 강화하고 있다.

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