도요타 신형 RAV4 출시… PHEV모델, 전기차 모드로 최대 77㎞ 주행

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도요타 신형 RAV4 출시… PHEV모델, 전기차 모드로 최대 77㎞ 주행

입력 2026-06-17 00:48
수정 2026-06-17 00:48
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도요타 신형 RAV4 출시… PHEV모델, 전기차 모드로 최대 77㎞ 주행
도요타 신형 RAV4 출시… PHEV모델, 전기차 모드로 최대 77㎞ 주행 곤야마 마나부(왼쪽) 도요타코리아 사장과 후토나가네 요시노리 도요타 수석 엔지니어가 16일 인천 중구 파라다이스시티에서 이날 국내에 출시한 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘올 뉴 RAV4’(신형 RAV4)를 소개하고 있다. 신형 RAV4는 전기차 모드 기준으로 최대 77㎞를 주행할 수 있는 플러그인하이브리드(PHEV) 모델을 내놓았고, LG유플러스와 협업한 차량 인포테인먼트 시스템을 내세웠다.
도요타코리아 제공


곤야마 마나부(왼쪽) 도요타코리아 사장과 후토나가네 요시노리 도요타 수석 엔지니어가 16일 인천 중구 파라다이스시티에서 이날 국내에 출시한 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘올 뉴 RAV4’(신형 RAV4)를 소개하고 있다. 신형 RAV4는 전기차 모드 기준으로 최대 77㎞를 주행할 수 있는 플러그인하이브리드(PHEV) 모델을 내놓았고, LG유플러스와 협업한 차량 인포테인먼트 시스템을 내세웠다.

도요타코리아 제공

2026-06-17 B3면
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