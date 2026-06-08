제주선 친환경 수소승용차 반값에 산다… 전국 최고 3950만원 지원

디 올 뉴 넥쏘 79대 보급… 대당 3950만원 지원

8~7월 6일까지 도민·제주 사업장 둔 기업 등 대상

개소세 최대 400만원·취득세 최대 140만원 감면도

이미지 확대 제주시 도두동 이동형 수소충전소. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주시 도두동 이동형 수소충전소. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 2026년 수소전기자동차 민간보급 사업을 시작해 넥쏘 79대에 대당 3950만원을 지원했다. 국비와 도비를 합친 전국 최고 수준으로, 시중가 8000만원 안팎 차량을 반값에 살 수 있다. 우선순위 8대 배정과 충전요금 인하, 충전소 4곳 확대도 함께 추진한다. 넥쏘 79대 보급, 대당 3950만원 지원

전국 최고 수준 보조금, 반값 구매 효과

충전요금 인하·충전소 4곳 확대 추진

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제주에서 수소승용차를 구입하는 도민은 차량 1대당 3950만원의 보조금을 지원받는다. 국비와 지방비를 합친 규모로 전국 최고 수준이다.제주도는 온실가스 감축과 수송 분야 탄소중립 실현을 위해 ‘2026년 수소전기자동차 민간보급 사업’을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.올해 보급 물량은 현대자동차의 수소승용차 ‘디 올 뉴 넥쏘’ 79대다. 차량 1대당 국비 2250만원, 도비 1700만원 등 총 3950만원의 구매 보조금이 지원된다. 수소차 시중가격은 8000만원 안팎으로 반값에 구매하게 되는 셈이다.전체 물량 가운데 8대는 장애인과 차상위계층, 국가유공자, 다자녀 가구, 생애 최초 차량 구매자, 택시 또는 경유차를 수소차로 전환하는 구매자 등 우선순위 대상자에게 배정된다.도는 수소차 이용 부담을 줄이기 위해 충전요금 인하도 추진한다. 현재 ㎏당 1만 5000원인 수소 충전요금을 정부의 그린수소 판매 지원사업과 연계해 낮출 계획이다.충전 인프라도 확충된다. 현재 제주시 조천읍 함덕 그린수소충전소 1곳이 운영 중이며, 도는 2027년까지 서귀포와 번영로 일대에 충전소를 추가 설치해 모두 4곳으로 늘릴 방침이다.신청 대상은 공고일 기준 제주에 3개월 이상 거주한 만 18세 이상 도민과 제주에 사업장을 둔 기업·법인·공공기관이다. 신청 기간은 8일부터 7월 6일까지며, 대상자는 오는 7월 10일 전자추첨으로 선정된다.수소차 구매자는 보조금 외에도 개별소비세 최대 400만원, 취득세 최대 140만원 감면 혜택을 받을 수 있다. 공영주차장 주차요금 50% 할인과 주요 전용 부품에 대한 10년 또는 16만㎞ 보증 서비스도 제공된다.김남진 도 혁신산업국장은 “전국 최고 수준의 지원과 충전 인프라 확충을 통해 도민들의 친환경차 이용 여건을 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.