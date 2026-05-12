장재훈 현대차 부회장 금탑산업훈장…19년 만에 車업계 경사

‘제23회 자동차의 날’ 맞아 유공자 포상

함상식 엠알인프라오토 대표 은탑산업훈장

황기영 KG모빌리티 대표 동탑산업훈장

이미지 확대 장재훈 현대차그룹 부회장.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 장재훈 현대차그룹 부회장.

현대차그룹 제공

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세줄 요약 장재훈 현대차그룹 부회장이 국가 산업 발전과 미래 모빌리티 전환 기여를 인정받아 금탑산업훈장을 받았다. 자동차의 날 행사에서 이 훈장이 수훈된 것은 2007년 이후 19년 만이다. 현대차그룹은 대규모 국내 투자와 미래 기술 확보를 이어가고 있다. 장재훈 부회장, 금탑산업훈장 수훈

자동차의 날 19년 만의 최고 훈격

대규모 투자·미래기술 기여 인정

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장재훈 현대자동차그룹 부회장이 국가 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 대한민국 산업계 최고 훈격인 금탑산업훈장을 받았다.한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 한국자동차산업협동조합(KAICA)은 12일 ‘제23회 자동차의 날’을 맞아 장 부회장이 금탑산업훈장을 받았다고 밝혔다.장 부회장은 대규모 국내 투자와 핵심 기술 확보를 통해 미래 모빌리티 패러다임 전환을 주도하고, 국가 미래 성장 동력 창출 및 지역경제 활성화 등 국가 경제 발전에 기여한 공로를 인정받았다.금탑산업훈장은 국가 산업 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 기업인에게 정부가 수여하는 5단계 산업훈장 중 가장 높은 훈격이다. 자동차의 날 행사에서 금탑산업훈장이 수훈되는 것은 2007년 이후 19년 만이다.장 부회장은 지난해 현대차그룹이 발표한 사상 최대 규모인 125조 2000억원의 국내 투자를 이끌고 있다. 로보틱스, 피지컬 인공지능(AI) 등 미래 기술역량 강화를 주도하는 한편, 수소위원회 공동 의장으로서 글로벌 수소 리더십 확보에도 힘쓰고 있다.이날 유공자 포상에서는 장 부회장 외에도 현대모비스 이종하 상무(산업포장), 현대차 이재민 전무(대통령표창), 기아 장수항 전무(국무총리표창) 등 현대차그룹 임직원 8명이 정부 포상 및 산업통상부 장관 표창을 받았다.이밖에 은탑산업훈장은 함상식 엠알인프라오토 대표이사가 받았다. 함 대표는 자동차 부품 양산에 국내 최초로 파인블랭킹 공법을 적용해 전량 수입에 의존하던 고정밀 부품의 국산화를 실현하고, 총 650여 종의 정밀부품을 양산하며 연간 약 815억원 규모의 수입대체 효과를 창출하는 등 부품산업 자립 기반을 구축한 공로를 인정받았다.황기영 KG모빌리티 대표이사는 동탑산업훈장을 받았다. 황 대표는 33년간 업계에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 친환경 스포츠유틸리티차(SUV) 중심의 제품 경쟁력 강화를 통해 글로벌 신시장 개척을 주도하고, 수출 중심 체질 개선을 통해 7년간 지속된 적자를 극복하고 지난해 11년만의 최고 수출 실적을 달성했다는 평가를 받고 있다.