현대차그룹, KAI와 ‘하늘을 나는 자동차’ 공동개발 추진…미래 모빌리티 협력

KAI 항공기 개발 역량, 현대차그룹 전기차 기술 시너지

수출시장 겨냥한 협력체계로 글로벌 기준 공동 대응

이미지 확대 장재훈(왼쪽) 현대자동차그룹 부회장과 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장이 8일 서울 서초구 현대자동차 본사에서 미래 항공 모빌리티(AAM) 기체 공동개발을 위한 협약식을 맺은 뒤 기념 촬영하고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 장재훈(왼쪽) 현대자동차그룹 부회장과 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장이 8일 서울 서초구 현대자동차 본사에서 미래 항공 모빌리티(AAM) 기체 공동개발을 위한 협약식을 맺은 뒤 기념 촬영하고 있다.

현대차그룹 제공

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현대자동차그룹이 ‘하늘을 나는 자동차’로 불리는 미래항공 모빌리티(AAM) 개발을 위해 한국항공우주산업(KAI)과 손을 잡았다. 전기차와 대량생산 경험을 바탕으로 ‘하늘길 모빌리티’까지 확장하겠다는 구상으로, 항공기체 개발·인증·공급망 등 자동차와 다른 영역에서는 국내 항공우주 대표 기업의 역량을 끌어오겠다는 전략이다.현대차그룹은 지난 8일 서울 양재동 현대차·기아 본사에서 장재훈 현대차그룹 부회장과 김종출 KAI 사장 등이 참석한 가운데 ‘항공용 전동화 파워트레인을 기반으로 하는 미래 항공 모빌리티 기체 공동 개발을 위한 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약에 따라 양사는 AAM 기체 개발과 항공용 전동화 파워트레인 상용화, 공급망, 인증, 고객 네트워크 등 전반에서 협력한다.이에 따라 현대차그룹은 미국 AAM 전문법인 ‘슈퍼널’을 통해 기체 디자인과 설계 역량을 투입하고, 현대차·기아 항공파워트레인사업부는 전기차 분야에서 축적한 전동화 기술을 항공용 파워트레인으로 확장한다. KAI는 고정익·회전익 항공기 개발 경험을 기반으로 기체 개발과 체계종합 역량을 더한다. 자동차 업체의 전동화 기술과 항공 업체의 기체·인증 경험을 결합하는 방식이다.이번 협약은 현대차그룹 AAM 사업이 재정비 국면에 들어선 가운데 나온 것이다. 슈퍼널은 지난해 신재원 전 최고경영자와 데이비드 맥브라이드 전 최고기술책임자가 회사를 떠난 뒤 개발 일정과 조직 운영을 재검토해왔다. 슈퍼널은 지난 4일 수직이착륙 항공역학 전문가인 파르한 간디 노스캐롤라이나주립대 항공우주공학 석좌교수를 신임 CTO로 선임했다. 이는 집중적인 기술 실행 단계에 들어섰다는 의미다.현대차그룹 입장에서 KAI와의 협력은 항공기체 개발과 인증 경험을 보유한 파트너와 함께 AAM 사업 현실성을 높이는 단계를 의미한다. 민수용 미래 항공 모빌리티를 새 성장축으로 삼고 있는 KAI 입장에서 의미있는 협력이다. KAI는 KT-1 기본훈련기, 수리온 헬기, 무인기 등 군용 항공기 중심으로 성장해 왔다는 점에서 전투기·헬기 개발에서 쌓은 체계종합 역량을 민간 모빌리티 영역으로 넓힐 기회가 된다.현대차그룹 관계자는 “KAI와의 협약은 미래 항공 모빌리티를 개발하는 데 있어 큰 힘이 될 것”이라며 “안전하면서도 매력적인 미래 항공 모빌리티를 선보여 모빌리티의 지평을 하늘길로 넓힐 것”이라고 밝혔다. KAI 관계자는 “KAI의 고정익 및 회전익 체계종합 역량과 현대차그룹의 대량 생산 체계, 모빌리티 생태계가 결합하면 글로벌 시장을 선도하는 K-AAM을 개발할 수 있을 것”이라며 “양사 협력은 글로벌 민수 모빌리티 시장의 게임체인저로 도약하는 계기가 될 것”이라고 전했다.