금호타이어, 폭스바겐그룹 산하 스코다에 신차용 타이어 공급

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금호타이어는 유럽 폭스바겐그룹 산하 브랜드 스코다의 전기 스포츠유틸리티차(SUV)인 ‘엔야크’와 ‘엘록’에 신차용 타이어(OE)로 엑스타(ECSTA) PS71 SUV 제품을 공급한다고 13일 밝혔다.엔야크와 엘록은 모두 폭스바겐그룹의 전기차 전용 플랫폼 MEB를 기반으로 제작된 전기차다. 이들 차량에 공급되는 엑스타 PS71 SUV는 기존 엑스타 PS71에 SUV 차량의 특성을 고려해 구조 보강 설계와 접지 면적을 극대화하여 제동 및 마일리지 성능을 향상했다고 금호타이어는 소개했다.김인수 금호타이어 OE영업본부장 전무는 “체코를 대표하는 스코다는 유럽 시장에서 큰 인기를 얻고 있는 브랜드로 이번 신차용 타이어 공급은 금호타이어 제품의 품질과 기술력을 인정받은 결과”라고 말했다. 금호타이어의 엑스타 PS71 SUV는 독일 자동차 전문지 ‘아우토빌트 알라드’에서 실시한 SUV 여름용 타이어 부문 테스트에서 국내 타이어 업체들 중 가장 높은 성적인 종합 4위를 차지한 바 있다.