1분기 20대 전기차 구매 3배 폭증…보조금·가격인하 통했다

20대 신차 등록 전년 대비 35.7% 증가

20대 전기차 등록은 228.5% 급증

전체 전기차 판매 증가도 이끌어

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올해 1분기 국내 자동차 판매 시장에서 전년 대비 신차 구매가 가장 큰 폭으로 늘어난 연령대는 20대로 조사됐다. 그동안 차량 가격 인상과 공유 문화 확산 등으로 감소하던 추세가 달라진 것이다. 국가보조금과 테슬라, BYD 등의 저렴한 가격 공세로 20대의 전기차 구매가 특히 늘어났다는 분석이 나온다.12일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 1분기 20대의 신차 등록 대수(승용 기준)는 2만 356대로 전년 동기 대비 35.7% 증가했다. 이는 전 연령대에서 가장 높은 증가율이다. 전체 등록 대수에서 차지하는 비중은 7.5%였다. 지난해 20대 신차 등록 점유율이 과거 10년 동안 최저 수준(5.6%)으로 떨어졌던 것과 상반된 분위기다.반면 매년 증가세를 보이던 60대와 70대의 신차 등록 대수는 각각 4만 4064대, 9585대로 집계됐다. 전년 동기 대비 12.6%, 23.8%씩 줄었다.업계에서는 20대의 신차 등록 대수 증가가 전기차 등록 대수 폭증과 맞물린 것으로 보고 있다. 그동안 높은 가격 등으로 자동차 구매를 꺼리던 20대가 보조금과 가격 인하로 진입 장벽이 낮아진 전기차를 대거 구매했다는 분석이다.올해 1분기 20대의 전기차 등록 대수(승용 기준)는 4605대로 지난해 1분기 1402대 대비 228.5% 급증했다. 20대가 구매한 신차에서도 전기차 비중이 22.6%에 달했다. 이는 전년 동기 대비 13.3%포인트 오른 규모다. 이에 힘입어 올해 1분기 전체 전기차 신차 등록 대수(승용·상용 포함)도 8만 3529대로 전년 동기 대비 149.5% 급증했다.차종 판매 순위에서도 전기차 가격 인하 효과가 드러난다. 20대 전기차 신차 등록 대수(승용 기준)에서 테슬라 모델Y(863대)와 기아 EV3(751대)는 각각 판매 7, 9위에 올랐다. 두 차량 모두 올해 초부터 최대 1000만원까지 가격이 인하됐다. 업계에서는 미국과 이란 전쟁 여파로 유가가 오른 만큼 20대를 포함한 전기차 선호 현상이 당분간 지속될 것으로 예상하고 있다.