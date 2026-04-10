KG모빌리티 ‘무쏘 EV’, 2026 레드닷 디자인 어워드 수상

제품 디자인 부문 본상 수상

“실용적 디자인 균형 있게 표현”

이미지 확대 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 제품 디자인 부문 본상(Winner)을 수상한 무쏘 EV. KG모빌리티 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 제품 디자인 부문 본상(Winner)을 수상한 무쏘 EV. KG모빌리티 제공

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KG모빌리티(KGM)는 전기 픽업 ‘무쏘 EV’가 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 제품 디자인 부문 본상(Winner)을 수상했다고 10일 밝혔다.무쏘 EV는 실용성과 강인함을 강조한 디자인과 튼튼하고 정교한 도구를 다루는 것과 같은 독창적인 사용자 경험을 제공한다는 점에서 높은 평가를 받았다.국내 유일한 전기 픽업 무쏘 EV는 픽업 고유의 강인함과 전기차의 스마트함을 조화롭게 접목하고 실용적 디자인 요소를 균형 있게 표현했다고 KGM은 설명했다.외관은 단단한 차체와 두꺼운 루프, 독특한 휀더 구조를 통해 역동적이고 강인한 정체성을 드러내고, 공구를 형상화한 LED 리어 콤비네이션 램프로 대담함을 더했다. C필러 가니쉬는 그립감이 좋은 도구를 연상시켜 차별화된 이미지를 선보였다.특히 승용차와 트걸의 경계를 낮춘 측면 디자인과 뒤로 갈수록 완만하게 높아지는 루프 라인은 뒷좌석에 넉넉한 헤드룸을 확보해 쾌적한 공간감을 준다. 슬라이딩과 리클라이닝 기능을 갖춘 2열 시트는 중형 SUV 수준의 공간 활용성과 편의성을 제공한다.이강 KGM 디자인센터장(전무)은 “이번 수상은 KGM만의 독창적 디자인을 세계적으로 인정받기 위해 노력한 디자이너들의 열정이 만들어낸 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 실용성과 차별성을 두루 갖춘 디자인으로 사용자에게 새로운 경험을 선사하겠다”고 밝혔다.