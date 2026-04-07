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현대차, 소형 SUV ‘2027 코나’ 출시

입력 2026-04-07 23:52
수정 2026-04-07 23:52
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현대차, 소형 SUV ‘2027 코나’ 출시
현대차, 소형 SUV ‘2027 코나’ 출시 현대자동차가 7일 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 연식변경 모델 ‘2027 코나’를 출시했다. 2027 코나는 ‘에이치픽’ 트림에 고객 선호도가 높은 듀얼 풀오토 에어컨, 미세먼지 센서 등 사양을 기본으로 적용하고 ‘블랙 익스테리어’ 트림에 전용 ‘블랙 휠’을 새롭게 추가했다. 판매 가격은 가솔린 1.6 터보 모델 ‘모던’ 트림 기준 2429만원부터 시작한다. 사진은 2027 코나 블랙 익스테리어.
현대차 제공


현대자동차가 7일 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 연식변경 모델 ‘2027 코나’를 출시했다. 2027 코나는 ‘에이치픽’ 트림에 고객 선호도가 높은 듀얼 풀오토 에어컨, 미세먼지 센서 등 사양을 기본으로 적용하고 ‘블랙 익스테리어’ 트림에 전용 ‘블랙 휠’을 새롭게 추가했다. 판매 가격은 가솔린 1.6 터보 모델 ‘모던’ 트림 기준 2429만원부터 시작한다. 사진은 2027 코나 블랙 익스테리어.

현대차 제공

2026-04-08 B2면
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