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현대차, 소형 SUV ‘2027 코나’ 출시
현대자동차가 7일 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 연식변경 모델 ‘2027 코나’를 출시했다. 2027 코나는 ‘에이치픽’ 트림에 고객 선호도가 높은 듀얼 풀오토 에어컨, 미세먼지 센서 등 사양을 기본으로 적용하고 ‘블랙 익스테리어’ 트림에 전용 ‘블랙 휠’을 새롭게 추가했다. 판매 가격은 가솔린 1.6 터보 모델 ‘모던’ 트림 기준 2429만원부터 시작한다. 사진은 2027 코나 블랙 익스테리어.
현대차 제공
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현대자동차가 7일 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 연식변경 모델 ‘2027 코나’를 출시했다. 2027 코나는 ‘에이치픽’ 트림에 고객 선호도가 높은 듀얼 풀오토 에어컨, 미세먼지 센서 등 사양을 기본으로 적용하고 ‘블랙 익스테리어’ 트림에 전용 ‘블랙 휠’을 새롭게 추가했다. 판매 가격은 가솔린 1.6 터보 모델 ‘모던’ 트림 기준 2429만원부터 시작한다. 사진은 2027 코나 블랙 익스테리어.
현대차 제공
2026-04-08 B2면
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