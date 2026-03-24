현대차·기아, 삼성전자와 ‘카투홈’… 자동차 안에서 생활가전 원격제어

집에서 자동차 제어 ‘홈투카’ 이어

이동·거주 공간 하나의 생태계 연결

이미지 확대 차 안에서 거실 공기청정기·에어컨 돌려요 삼성전자 모델이 23일 차량에서 ‘카투홈’ 서비스를 통해 집안의 공기청정기와 스탠드형 에어컨을 작동시켜 보고 있다.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 차 안에서 거실 공기청정기·에어컨 돌려요 삼성전자 모델이 23일 차량에서 ‘카투홈’ 서비스를 통해 집안의 공기청정기와 스탠드형 에어컨을 작동시켜 보고 있다.

삼성전자 제공

2026-03-24 B4면

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현대자동차·기아가 삼성전자와 손잡고 자동차 안에서 집안 생활가전을 원격으로 제어하는 ‘카투홈’ 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다. 집에서 차량을 제어하는 기존의 ‘홈투카’ 서비스와 함께 이동과 거주 공간이 하나로 이어지는 경험을 구현한 것이다.카투홈 서비스는 차량 내 커넥티드카 서비스와 삼성전자의 스마트홈 플랫폼인 ‘스마트싱스’를 연동하는 방식이다. 이를 통해 차 안에서 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기 등 가전기기를 관리할 수 있다.현대 블루링크나 기아 커넥트 서비스를 이용하고 있다면 인포테인먼트 시스템에서 스마트싱스 애플리케이션에 표시된 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 계정을 연동하면 된다.카투홈 서비스는 원격 가전 제어를 넘어 생활 동선을 따라 사용자 경험이 이어지도록 설계됐다. 차량 위치 정보를 기반으로 사전에 설정해 둔 외출 모드, 귀가 모드 등이 자동 실행되는 ‘스마트 루틴’ 기능이 대표적이다. 외출 때는 자동으로 불필요한 가전기기의 전원을 끄거나 로봇청소기를 작동하도록 자동 설정할 수 있고, 귀가 시에는 에어컨과 공기청정기 등이 자동 작동되도록 할 수 있다.이번 서비스는 2022년 11월 이후 양산된 현대차·기아의 차세대 인포테인먼트 플랫폼(ccNC) 적용 차량에서 소프트웨어를 업데이트 해 이용할 수 있다. 업데이트 가능 모델은 차량 소프트웨어 업데이트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.앞서 현대차·기아와 삼성전자는 집 안에서 스마트폰 애플리케이션 등을 통해 원격으로 차량의 시동을 걸고 타이어 공기압, 문 열림 여부, 공조 시스템 등을 확인할 수 있는 홈투카 서비스를 선보인 바 있다.현대차그룹 관계자는 “카투홈, 홈투카 서비스는 단순한 원격 제어 기능을 넘어 차량과 집이 하나의 생태계로 연결되는 첫 단계”라며 “소프트웨어 중심 차량(SDV) 전략을 기반으로 새로운 고객 경험 확대에 박차를 가하겠다”고 말했다.