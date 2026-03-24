기아 친환경SUV ‘더 뉴 니로’… 20.2㎞/ℓ 막강 연비

이미지 확대 기아 ‘더 뉴 니로’ 닫기 이미지 확대 보기 기아 ‘더 뉴 니로’

2026-03-24 17면

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기아가 상품성을 대폭 강화한 친환경 SUV ‘더 뉴 니로’를 공개하고 본격적인 계약에 나섰다. 2세대 모델 출시 이후 4년 만에 선보이는 상품성 개선 모델로 압도적인 연비와 최신 편의 사양을 갖춘 것이 특징이다.신형 니로는 복합 연비 20.2㎞/ℓ(16인치 휠 기준)를 달성하며 동급 최고 수준의 경제성을 확보했다. 특히 정차 시 배터리 전력만으로 차량 내 편의 장치를 사용하는 ‘스테이 모드’와 내비게이션 정보를 분석해 배터리 충전량을 조절하는 ‘예측 제어 시스템’ 등 하이브리드 특화 기능을 새롭게 탑재했다.디자인은 기아의 최신 정체성인 ‘스타맵 시그니처 라이팅’을 적용해 세련미를 더했다. 실내는 12.3인치 파노라믹 커브드 디스플레이와 투톤 스티어링 휠로 고급감을 높였으며, 2열 리클라이닝 시트를 적용해 거주성을 강화했다. 10 에어백과 스티어링 휠 그립 감지 등 차급을 뛰어넘는 안전 사양도 대거 적용됐다.판매 가격은 세제 혜택 후 기준 ▲트렌디 2885만원 ▲프레스티지 3195만원 ▲시그니처 3464만원이다. 구매 혜택도 파격적이다. 잔가보장 유예형 할부를 이용하면 선수금 30% 기준 월 11만원대로 차량을 운용할 수 있다. 기존 니로나 K3 보유 고객이 인증중고차 트레이드인 등을 활용해 재구매할 경우 최대 150만원의 추가 혜택도 제공한다. 기아 관계자는 “니로는 기아의 대표 친환경차로 우수한 연비와 특유의 실용성을 바탕으로 많은 고객들의 사랑을 받아왔다”며 “이번 니로는 한층 정제된 스타일과 강화된 안전·편의 사양을 갖춰 효율적이면서 실용적인 소형 SUV를 찾는 고객들에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 말했다.