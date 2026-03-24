블랙의 유혹 ‘아이오닉 9’… 6000만원대 매력

이미지 확대 현대자동차 ‘2027 아이오닉 9’ 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차 ‘2027 아이오닉 9’

2026-03-24 16면

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현대자동차가 전동화 대형 SUV 아이오닉 9의 연식 변경 모델인 ‘2027 아이오닉 9’을 지난 5일 출시하고 본격적인 판매에 나섰다. 이번 모델은 고객 선호도가 높은 편의 사양을 트림별로 기본 적용해 상품 경쟁력을 높인 것이 특징이다.우선 기본 트림인 익스클루시브에는 2열 통풍 및 스위블링 시트를 기본화했다. 주력인 프레스티지 트림에는 발수 적용 1열 유리를, 최상위 캘리그래피 트림에는 3열 열선시트를 탑재해 편의성을 보강했다. 또한 기존 최상위 모델에만 있던 메탈 페달과 메탈 도어 스커프를 프레스티지 트림까지 확대해 고급감을 살렸다. 디자인 차별화를 원하는 고객을 위해 ‘블랙잉크 패키지’도 새롭게 운영한다. 휠, 엠블럼, 크래쉬패드 등에 블랙 컬러를 적용해 역동적인 이미지를 강조한 패키지다.가격 경쟁력도 확보했다. 7인승 기준 판매 가격은 ▲익스클루시브 6759만원 ▲프레스티지 7325만원 ▲캘리그래피 7811만원이다. 6인승 모델은 ▲익스클루시브 6817만원부터 시작한다. 국비 및 지방비 보조금을 적용하면 익스클루시브 트림 기준 6000만원 초반대에 구매할 수 있을 것으로 보인다.출시 기념 시승 이벤트도 열린다. 오는 31일까지 전국 드라이빙라운지에서 시승 후 SNS 후기를 남긴 고객 중 추첨을 통해 ‘아이오닉 9 x 보스(BOSE) 에디션 스피커’ 등 경품을 증정한다. 현대차 관계자는 “아이오닉 9은 글로벌 주요 안전 평가에서 최고 등급을 획득하며 안전성을 입증한 모델”이라며 “강화된 상품성을 바탕으로 전동화 대형 SUV 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.