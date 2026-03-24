2026-03-24 16면

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글로벌 자동차 시장에서 브랜드 가치가 여전히 위력을 발휘하는 가운데, 실용성이 경쟁의 축으로 주목받고 있다. 출시 50주년을 맞은 BMW 3시리즈는 전 세계 누적 판매 2000만대를 넘어선 대표 모델로 꾸준한 존재감을 이어가고 있다. 메르세데스-벤츠 역시 고성능 스포츠유틸리티차(SUV)를 중심으로 시장 영향력을 확대하며 브랜드 경쟁력을 과시하고 있다. 실용성을 강조한 SUV 시장도 빠르게 확대되고 있다. 르노 ‘필랑트’는 높은 연비를 내세워 효율성을 강조했고, 폭스바겐 ‘아틀라스’는 넉넉한 실내 공간과 가격 경쟁력을 기반으로 판매가 증가하고 있다. 소비자의 선택 기준이 실제 사용 가치로 이동하고 있음을 보여주는 대목이다. 상품성과 가격 경쟁력도 화두다. 현대차 ‘아이오닉 9’은 가격 경쟁력을 강조하며 일부 조건에서 6000만원대 구매가 가능하다는 점을 제시했고, 기아 ‘더 뉴 니로’는 높은 연비와 다양한 금융 조건을 통해 초기 구매 부담을 낮추고 있다. 최근 자동차 시장이 브랜드 가치에 더해 역사성, 가격, 연비, 공간 등 실질적 가치가 결합된 모델들이 소비자 선택을 좌우하는 셈이다. 이런 흐름 속에서 주목할 만한 차량을 소개한다.