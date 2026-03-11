폭스바겐 제쳤다… 현대차, 관세 딛고 글로벌 영업이익 ‘톱2’

작년 727만대 팔아 20조원 이익

2026-03-12

현대자동차그룹이 지난해 글로벌 시장에서 폭스바겐을 제치고 처음으로 연간 기준 영업이익 2위에 올랐다. 브랜드 이미지 상승 및 고부가가치 차량 판매 증가와 함께 미국 관세 리스크와 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체)에도 가격 인상을 최소화하는 전략이 주효했다.11일 완성차 업계에 따르면 현대차그룹(현대차·기아·제네시스)은 지난해 전 세계 시장에서 영업이익 20조 5460억 원을 기록해 독일 폭스바겐그룹의 89억 유로(약 15조 1690억원)를 제치고 2위를 차지했다. 1위인 일본 도요타그룹의 지난해 영업이익은 4조 3128억엔(약 39조 9600억원)이었다. 매출로 보면 도요타그룹 50조 4508억엔(467조 5100억원), 폭스바겐그룹은 3219억 유로(약 548조 6400억원), 현대차그룹 300조 3954억원 순이었다. 판매량 역시 도요타그룹(1132만대), 폭스바겐그룹(898만대), 현대차그룹(727만대) 순서였다.현대차그룹의 판매량이 폭스바겐그룹보다 현저히 적은데도 높은 영업이익을 달성한 데에는 브랜드 가치의 상승이 한몫한 것으로 보인다. 미국 조사업체 켈리블루북에 따르면 현대차 브랜드의 미국 평균 거래가격(ATP)은 2022년 12월 3만 5260달러에서 지난해 12월 3만 8053달러로 약 7.9% 상승했다. 반면 폭스바겐 브랜드는 같은 기간 3만 9720달러에서 3만 8732달러로 약 2.5% 감소했다.현대차그룹이 전기차 캐즘과 미국 관세에 대응하는 전략 차이도 수익성을 갈랐다. 폭스바겐그룹은 영업이익 감소에 대해 “미국의 관세 부과, 포르쉐 제품 전략 조정에 따른 비용, 환율 변동 등의 영향”이라고 설명했다. 하지만 현대차그룹은 지난해 관세 증가에도 미국 내 가격 인상을 최소화하고, 현지 생산을 확대해 미국에서 역대 최대인 183만 6172대를 판매했다. 또 폭스바겐은 유럽을 중심으로 전기차 전환에 속도를 내며 대규모 투자를 진행했지만, 전기차 캐즘으로 수익성에 부담이 됐다. 반면, 현대차그룹은 수익성을 보장하는 하이브리드 모델을 적극 확대했다.다만 이항구 한국자동차연구원 연구위원은 “폭스바겐의 부진은 중국 시장에서의 판매 부진의 영향도 있다. 중국이 해외 생산기지를 확대하며 글로벌 시장에서 파상 공세를 펼치고 있어 현대차그룹도 안심할 수 없다”고 말했다.