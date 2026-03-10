기아, 출렁이는 유가에 20.2㎞ 연비 신형 ‘니로’ 출시

국내 하이브리드 SUV 중 최고 연비

안전·편의사양도 업그레이드

이미지 확대 지난 9일 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 열린 기아 ‘더 뉴 니로 미디어데이’에서 더 뉴 니로 차량이 공개되고 있다.

최근 서울 시내 휘발유값이 리터당 2000원에 육박하는 등 기름값이 출렁이면서 전기차·하이브리드 등 ‘연비 좋은 차’에 대한 관심이 다시 커지는 가운데 기아가 10일 친환경 스포츠유틸리티차량(SUV) 니로의 개선 모델 ‘더 뉴 니로’를 출시했다. 고유가 시대 합리적인 대안을 찾는 소비자들의 수요를 겨냥한 것이다.더 뉴 니로는 지난 2022년 2세대 출시 이후 4년 만에 출시된 모델로, 동급 최고 수준 연비를 확보하면서 최신 안전·편의 사양을 대거 적용한 것이 특징이다. 더 뉴 니로에는 1.6 하이브리드 파워트레인이 탑재됐다. 시스템 최고 출력 141마력, 최대 토크 27.0kgf·m를 발휘하고, 최대 복합연비는 국내 하이브리드 SUV 중 가장 높은 20.2㎞/ℓ를 달성했다.더 뉴 니로에는 스마트 회생제동 시스템, 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템, 스테이 모드 등 하이브리드 특화 기능이 새롭게 적용됐다. 스마트 회생제동 시스템은 회생제동 단계를 자동으로 조절하고, 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템은 배터리 충전량을 최적으로 제어해 연비 향상에 기여한다. 스테이 모드는 P단 정차 시 엔진 공회전 없이 차량 내 편의장치를 사용할 수 있게 한다.아울러 더 뉴 니로는 전·후륜 서스펜션 튜닝을 최적화해 승차감을 개선했고, 엔진 소음의 실내 유입을 줄이는 대시 흡음 패드의 밀도를 높여 정숙성도 강화했다.안전기능도 대거 업그레이드됐다. 에어백을 2열 사이드 2개를 더해 기존 8개에서 10개로 늘리고, 전 좌석 안전띠 프리텐셔너(차량 충돌 때 안전벨트를 승객의 몸쪽으로 조여주는 장치)를 적용했다. 전후방 충돌 방지 보조 기술과 서라운드 뷰 모니터 등도 안전한 운행을 돕는다. 여기에다 다양한 디스플레이 테마와 스트리밍 프리미엄 서비스를 구매·구독할 수 있는 ‘기아 커넥트 스토어’와 자연어 기반 음성인식 서비스 ‘기아 AI 어시스턴트’를 적용해 커넥티비티 사용성을 높였다.판매 가격은 친환경차 세제혜택 후 기준(개별소비세 3.5% 적용)으로 트렌디 2885만원, 프레스티지 3195만원, 시그니처 3464만원이다.