현대차그룹, 보훈부와 필리핀 한국전 참전용사 추모시설 개선

마닐라 참전비·참전기념관 환경 개선

안내판 설치하고 시설 보수 등

이미지 확대 필리핀 국립 영웅묘지의 한국전 참전 기념비 .

UN평화기념관 제공 닫기 이미지 확대 보기 필리핀 국립 영웅묘지의 한국전 참전 기념비 .

UN평화기념관 제공

이미지 확대 필리핀 한국전 참전 기념관의 외관.

필리핀 한국전 참전 기념관 제공 닫기 이미지 확대 보기 필리핀 한국전 참전 기념관의 외관.

필리핀 한국전 참전 기념관 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차그룹은 국가보훈부와 함께 필리핀의 국립 영웅묘지 한국전 참전비와 참전 기념관 등 현지 추모시설 2곳에 대한 보수 및 환경 개선 작업에 나선다고 2일 밝혔다. 필리핀은 아시아에서 첫 번째이자 세계 세 번째로 한국전쟁에 병력을 보낸 우방국이다. 전쟁 이전인 1949년 3월 한국과 수교해 올해로 77주년을 맞았다.필리핀 수도 마닐라의 국립 영웅묘지 참전비와 한국전 참전 기념관은 한국전쟁 당시 파병된 필리핀 한국 원정군(PEFTOK) 5개 전투대대, 총 7420명의 병력과 가족의 헌신을 기리기 위해 건립된 시설이다.1967년 세워진 국립 영웅묘지 참전비는 참전용사들의 희생과 헌신에 대한 감사 의미를 담은 기념물이다. 2009년 양국 수교 60주년을 기념해 보훈부(당시 국가보훈처) 주도로 보수 작업이 이뤄졌고, 이번에는 현대차그룹이 올해 보훈부와 협력해 새롭게 단장하게 됐다.참전비는 약 7m 높이의 삼각기둥으로 상단에는 국제연합(UN) 엠블럼과 함께 한국·필리핀 양국의 국기가 부착돼 있다. 그 아래에는 필리핀 한국 원정군 중 전사한 대원 112명 전원의 이름이 새겨져 있다.현대차그룹은 이달부터 참전비 개보수에 들어가 참전비의 균열, 변색 부분을 보수하고 참전비 주변 계단·바닥부의 대리석 전면 교체를 진행할 예정이다. 현장에는 시설 안내판과 상징성을 살린 조형물을 설치해 참전용사 가족과 관광객들이 더욱 쉽게 현장을 찾을 수 있게 돕는다.참전비에서 약 1.2km 떨어져 있는 한국전 참전 기념관은 2012년 건립된 공간으로 한국전 당시의 기록물과 사료를 전시·보관하는 박물관과 도서실 등으로 구성돼 있다. 현대차그룹은 보훈부와 함께 이 건물을 보수하고, 시설에 구비된 가구류 등도 교체한다.이어 기념관의 활용도를 높이기 위한 시설 리모델링 여부도 검토할 계획이다.현대차그룹은 이번 필리핀 참전용사 추모시설 개선을 시작으로 보훈부와 협력해 한국전 유엔 참전국 22개국의 현지 참전용사 추모시설 환경 개선을 본격적으로 검토할 방침이다. 아울러 각국의 독립운동 사적지 보존 및 관리를 위해서도 협력해 나갈 예정이다.