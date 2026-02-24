캐딜락 ‘2026 에스컬레이드’ 국내 출시…운전대에서 손 떼고 주행 ‘슈퍼 크루즈’ 확대

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

캐딜락 ‘2026 에스컬레이드’ 국내 출시…운전대에서 손 떼고 주행 ‘슈퍼 크루즈’ 확대

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-02-24 10:46
수정 2026-02-24 10:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

티맵 커넥티드 서비스 최초 탑재
판매가 1억 6807만~1억 9007만원

이미지 확대
캐딜락 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’ ESV 모델. 캐딜락 제공
캐딜락 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’ ESV 모델.
캐딜락 제공


GM의 프리미엄 자동차 브랜드 캐딜락은 플래그십 럭셔리 스포츠유틸리티차(SUV) 에스컬레이드의 연식변경 모델 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’를 국내에 출시했다고 24일 밝혔다. 이번 모델은 운전대에서 손을 떼고 주행할 수 있는 ‘슈퍼크루즈’를 지난해 전기차에 이어 내연기관차에도 확대 적용한 것으로 GM이 국내 자율주행 보조(ADAS) 시장 공략을 가속화하는 모습이다.

슈퍼크루즈는 국내 약 2만 3000㎞의 고속도로에서 운전대 조작 없이 전방을 주시하면 주행과 자동 차선 변경을 지원하는 핸즈프리 운전자 보조 시스템이다. 고정밀 도로 정보 데이터와 다중 센서(카메라·레이더·GPS) 융합 기술을 바탕으로 도로 곡률이나 공사 구간 등 복잡한 주행 환경에서도 차량을 안전하게 제어한다. 지난해 국내에 출시된 순수 전기차 에스컬레이드 IQ에 국내 최초 핸즈프리 주행보조 기술로 처음 도입된 이후 가솔린 엔진을 장착한 2026 더 뉴 에스컬레이드까지 확대 적용됐다.

이번 신형 모델은 슈퍼크루즈 외에도 ‘티맵(TMAP) 커넥티드 서비스’, ‘교통표지판 인식 기능(TRS)’을 새롭게 더해 주행 편의성과 안전성을 극대화한 것이 특징이다. TMAP 커넥티드 서비스는 캐딜락 모델 중 최초로 탑재됐다. 한국 고객만을 위해 별도로 개발된 이 서비스는 별도의 스마트폰 연결 없이도 인포테인먼트 중앙 화면과 계기판(클러스터)을 통해 실시간 교통 정보와 최적 경로를 직관적으로 확인할 수 있다.

TRS는 운전자가 주행 중인 도로의 제한 속도를 인지하는 데 도움을 주기 위해 설계된 기능으로 카메라와 내비게이션 정보를 통해 클러스터에 제한 속도를 표시해 준다. 크루즈 컨트롤 기능 활성화 시 고객의 선택에 따라 감지된 제한 속도 표지판을 기준으로 차량 크루즈 속도가 자동으로 조정된다. 아울러 더 뉴 에스컬레이드는 최대 42개의 스피커를 갖춘 ‘AKG 스튜디오 레퍼런스 사운드 시스템’도 갖췄다.

윤명옥 한국GM 최고마케팅책임자(CMO) 겸 커뮤니케이션 총괄 전무는 “2026 더 뉴 에스컬레이드는 슈퍼크루즈와 티맵 커넥티드 서비스 등 최첨단 지능형 기술을 더해 럭셔리 플래그십 SUV의 기준을 새로운 차원으로 끌어올린 모델”이라고 밝혔다.



2026 더 뉴 에스컬레이드는 일반형과 휠베이스 연장형인 ESV 두 가지 모델로, 국내 판매 가격(개별소비세 3.5% 기준)은 일반형 1억 6807만원, ESV 1억 9007만원이다.
하종훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
슈퍼크루즈가 내연기관차에 적용된 것은 언제인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로