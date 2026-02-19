美 친환경차 누적판매 100만대 넘어섰다

현대차, 하이브리드차 앞세워 질주

현대자동차가 미국 시장에서 15년 만에 친환경차(전기차·하이브리드차·수소전기차) 누적 판매 100만대를 달성했다. 미국 전기차 시장이 위축된 가운데 하이브리드차를 앞세운 ‘다층 전동화’ 전략으로 맺은 결실이다. 이에 하이브리드차가 주력인 일본 도요타와의 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.●2011년 첫 판매… 도요타와 치열 경쟁현대차는 2011년 미국 시장에서 쏘나타 하이브리드를 첫 판매한 뒤 지난달까지 친환경차를 총 101만 4943대 판매했다고 18일 밝혔다. 현대차는 미국 시장에서 2021년(7만 5009대)부터 2025년(25만 9419대)까지 5년 연속으로 연간 최다 친환경차 판매량을 경신했다. 지난달 친환경차 판매량도 1만 7408대로 지난해 동월 대비 30% 이상 늘었고, 1월 기준으로 역대 최다 판매량을 기록했다. 지난해 현대차의 전체 미국 판매량 중 친환경차 판매 비중은 26.4%다.현대차가 미국에서 판매한 친환경차 가운데 하이브리드차가 75만 9359대로 74.8%에 달했다. 이어 전기차(25만 3728대), 수소전기차(1856대) 순이었다. 차종별로는 투싼 하이브리드(23만 3793대)가 가장 많이 팔렸다.도널드 트럼프 정부 하에서 전기차 시장은 위축되는 분위기다. 미국 시장조사업체 콕스오토모티브에 따르면 지난해 미국 내 전기차 판매량은 총 127만 5714대로, 전체의 약 8%였다. 전년 판매량(130만 1441대)보다 2% 감소한 수치로 10년 만에 첫 뒷걸음질이다.이에 현대차는 친환경차 라인업을 다양화하는 동시에 하이브리드차에 집중하는 전략을 펼치고 있다. 현대차는 전기차 생산 거점인 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 혼류 생산 체제를 도입해 하이브리드 차종을 추가로 생산할 예정이다.●전기차 위축… 모델 다양화로 승부현재 미국 시장에서 하이브리드차의 선도 기업은 일본 도요타다. 글로벌 시장조사 기관 옴디아에 따르면 도요타는 미국에서 지난해 친환경차 118만 3248대를 판매했고, 이 가운데 93.9%인 111만 1420대가 하이브리드차였다. 다만, 미국 자동차 시장의 전기차 전환이 크게 후퇴하지는 않을 것이라는 전망도 나온다. 스테파니 발데즈 스트리티 콕스오토모티브 애널리스트는 “2025년은 (전기차 판매가) 후퇴하는 신호가 아니라 소비자 선택 중심으로 시장 구조가 재편되고 있음을 보여준다”면서 “올해도 도전 요인이 있지만 모델 다양화와 충전 신뢰성 개선, 배터리 기술 진전이 이어지며 시장의 성숙은 계속될 것”이라고 관측했다.