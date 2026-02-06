현대차그룹, 美 유력 매체 ‘최고의 차’ 연속 수상…팰리세이드 2관왕

이미지 확대 현대차 ‘팰리세이드’.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차 ‘팰리세이드’.

현대차그룹 제공

이미지 확대 기아 EV9.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 기아 EV9.

현대차그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차그룹은 최근 미국 자동차 전문 유력 매체들로부터 호평을 받으며 브랜드 경쟁력을 입증했다고 6일 밝혔다.먼저 자동차 전문지 ‘카 앤 드라이버’의 2026 에디터스 초이스 어워즈에서 현대차 8개, 기아 5개, 제네시스 4개 등 총 17개 차종이 차급별 최고 모델로 선정됐다.특히 현대차 대형 스포츠유틸리티차(SUV) 팰리세이드는 매력적인 내외장 디자인과 다양한 편의사양을 인정받아 2년 연속 최고 모델로 뽑혔다.팰리세이드는 미국 최장수 TV 자동차 프로그램 ‘모터위크’의 2026 드라이버스 초이스 어워즈에서 ‘최고의 대형 유틸리티’로 선정돼 2관왕에 올랐다. 기아 준중형 세단 K4는 ‘최고의 가족용 차’ 부문에 이름을 올렸다.팰리세이드는 성능과 연비를 개선한 차세대 하이브리드 시스템이 높은 평가를 받았고 K4는 안락한 실내 공간과 부드러운 주행 성능을 인정받았다.미국 자동차 평가 웹사이트 ‘카즈닷컴’의 2026 최고의 차 어워즈에서는 현대차 싼타페가 ‘올해의 차’, 기아 EV9이 ‘최고의 전기차’로 선정됐다. 싼타페는 공간 활용도가 뛰어난 3열 시트 구성과 편안한 주행 성능이 좋은 평가를 받았고 EV9은 넉넉한 1회 충전 주행거리와 빠른 충전 성능이 호평받았다.