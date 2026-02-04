현대차·기아, 美판매 연초부터 호조…역대 1월 최고실적

이미지 확대 현대차 팰리세이드.

현대자동차와 기아가 미국 시장에서 연초부터 호실적을 냈다.현대자동차 미국법인은 지난 1월 현지 판매량이 5만 5624대로, 지난해 같은 달(5만 4503대)보다 2% 증가하며 역대 동월 최고 실적을 기록했다고 3일(현지시간) 밝혔다.이런 성과는 미국 내 하이브리드 수요 급증과 전동화(친환경) 모델의 강력한 성장세, 전체 판매의 77%를 차지한 핵심 스포츠유틸리티차(SUV) 라인업의 지속적인 강세에 힘입은 것이라고 회사 측은 설명했다.현대차 관계자는 “싼타페와 올 뉴 팰리세이드가 두각을 나타내며 가족용 SUV 시장의 선두 자리를 공고히 했다”고 전했다.랜디 파커 현대차 북미권역본부장은 “미국 전역에 걸쳐 도전적인 기상 조건 속에서도 우리 팀과 딜러들은 고객 수요를 충족시키며 전년 동기 대비 2% 증가한 총판매량을 달성했다”며 “하이브리드 수요가 60% 이상 증가하며 1월의 주인공이 됐다”고 말했다.기아 미국법인도 1월 한 달간 전년 동월(5만 7007대)보다 13% 증가한 6만 4502대를 판매해 역대 동월 최고 실적을 기록했다고 밝혔다.특히 카니발(60% 증가), 스포티지(23% 증가), K5(8% 증가), 텔루라이드(7% 증가), 셀토스(6% 증가), K4(2% 증가)가 각각 역대 동월 최고 판매 기록을 썼고, 차종별로는 전동화 모델과 SUV 판매가 각각 45%, 14% 증가하며 실적을 견인했다.에릭 왓슨 기아 미국법인 영업 담당 부사장은 “3년 연속 연간 판매 신기록을 달성한 데 이어, 1월의 기록적인 실적은 기아의 판매 성장세가 지속되고 있음을 보여준다”며 “특히 올해는 핵심 모델인 텔루라이드 신형 출시로 다시 한번 시장의 기대를 모은 가운데,하이브리드 모델 추가로 고객 선택의 폭을 한층 넓혔다”고 말했다.