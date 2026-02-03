‘북미 올해의 차’ 팰리세이드, 연간 21만대로 최다 판매 기록

전 세계 시장 연간 기준 역대 최다 판매

하이브리드 더해진 2세대 팰리세이드

출시 8개월 만에 수출 10만대 돌파

최근 ‘북미 올해의 차’(NACTOY)’를 수상한 현대차 팰리세이드가 글로벌 시장에서 지난해 21만여대를 판매하며 연간 최다 판매 기록을 달성했다. 1회 주유에 1000㎞ 이상 주행할 수 있는 하이브리드 모델이 추가된 2세대 팰리세이드의 신차 효과 덕분이다.현대자동차는 3일 팰리세이드의 지난해 전 세계 판매대수는 21만 1215대로 집계했다. 2018년 11월 팰리세이드를 처음 출시한 이래 연간 기준으로 가장 많은 판매고를 올린 것이다. 2024년 16만 5745대와 비교해도 지난해 판매대수가 27.4% 증가했다.특히 지난해 출시된 2세대 모델 ‘디 올 뉴 팰리세이드’의 전 세계 수출 대수는 연간 10만 대를 넘었다. 신형 팰리세이드의 본격적인 수출이 지난해 5월 북미 시장부터 이뤄졌다는 점을 고려하면 8개월 만에 거둔 성과다. 가솔린 모델(7만 3574대)뿐 아니라 하이브리드 모델(2만 8034대)까지 더해지면서 총 10만1608대를 판매했다.미국에선 불과 4개월만에 하이브리드 모델이 1만 대 가까이 판매됐다. 전통적으로 큰 차를 선호하는 미국에서 차세대 하이브리드 시스템을 적용한 팰리세이드 하이브리드 모델이 주요 선택지로 부상한 것으로 평가된다. 최근 전기차 세액공제 제도를 폐지한 미국에선 충전 부담에서 벗어나면서도 연비 효율이 높은 하이브리드차에 대한 수요가 늘어나고 있다.국내 시장에선 하이브리드 모델 판매가 가솔린 모델을 앞섰다. 지난 한 해 팰리세이드 하이브리드 판매대수(3만 8112대)가 가솔린(2만 1394대) 대비 1만7000대 가까이 더 많았다.시장에선 현대차가 신형 팰리세이드에 처음 적용한 차세대 하이브리드 시스템이 판매 증가를 이끈 핵심 요인으로 꼽고 있다. 대형 스포츠유틸리티차(SUV) 특유의 넉넉한 실내 공간성에 하이브리드 시스템까지 도입해 상품성을 극대화했기 때문이다.팰리세이드에 적용된 2.5 터보 하이브리드 파워트레인은 최대 복합연비 14.1km/ℓ(2WD 7/9인승 18인치 휠 기준), 시스템 최고 출력 334마력, 최대 토크 46.9kgf·m의 성능을 갖췄다. 2.5 터보 가솔린 모델과 비교해 연비는 약 45%, 최고 출력과 최대 토크는 각각 약 19%, 9% 높다.