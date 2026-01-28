이미지 확대
“사막의 전갈 닮았네” 제네시스, 오프로드 콘셉트카 공개
현대자동차그룹의 고급 브랜드 제네시스가 27일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 룹알할리 사막에서 오프로드 콘셉트카 ‘엑스 스콜피오 콘셉트’를 세계 최초로 공개한 가운데, 이 차량이 사막에서 모래 먼지를 일으키며 주행 시연을 하고 있다. 엑스 스콜피오 콘셉트는 혹독한 환경에서 생존하는 전갈에서 영감을 받아 제작됐다.
현대차그룹 제공
현대차그룹 제공
2026-01-29 B4면
