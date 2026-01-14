이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
제네시스, 최고 시속 264㎞ ‘GV60 마그마’ 출시
현대자동차그룹 제네시스가 첫 고성능 모델인 ‘GV60 마그마’를 출시했다고 13일 밝혔다. GV60 마그마는 정지 상태에서 시속 200㎞까지 가속하는 시간이 10.9초, 최고 속도는 시속 264㎞로 제네시스 전기차 중 가장 우수한 동력 성능을 갖췄다. 사진은 GV60 마그마가 주행하는 모습.
현대차그룹 제공
현대차그룹 제공
현대자동차그룹 제네시스가 첫 고성능 모델인 ‘GV60 마그마’를 출시했다고 13일 밝혔다. GV60 마그마는 정지 상태에서 시속 200㎞까지 가속하는 시간이 10.9초, 최고 속도는 시속 264㎞로 제네시스 전기차 중 가장 우수한 동력 성능을 갖췄다. 사진은 GV60 마그마가 주행하는 모습.
현대차그룹 제공
2026-01-14 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제네시스 GV60 마그마의 성격은 무엇인가?