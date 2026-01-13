KGM, 2026 화천산천어 축제에서 ‘무쏘’ 경품 제공

이미지 확대 KG모빌리티가 ‘2026 화천산천어축제’에 공식 후원사로 참가한 가운데 강원 화천군 KGM 전시 공간에 마련된 ‘무쏘’

KG모빌리티(KGM)가 문화체육관광부가 선정한 글로벌 축제인 ‘2026 화천산천어축제’에서 화천군과 협약식을 갖고 지역 경제 활성화와 고객 접점 확대에 나섰다.KGM은 13일 새롭게 선보인 픽업트럭 ‘무쏘’를 화천산천어축제 이벤트 경품으로 제공한다고 밝혔다. 신형 ‘무쏘’는 역동적인 디자인과 험로 주행을 고려한 차체 설계를 바탕으로 도심과 아웃도어를 아우르는 정통 픽업의 존재감을 구현했다. 특히 파워트레인, 데크, 서스펜션 등 주요 사양의 멀티 라인업 구성은 물론 도심형 픽업 감성을 강조한 ‘그랜드 스타일’ 패키지 디자인을 옵션으로 제공한다. 또한 고객 선호도가 높은 다양한 안전·편의 사양을 적용해 일상 주행부터 오프로드 환경까지 편리한 주행과 함께 합리적인 가격 경쟁력을 확보했다. KGM은 2014년부터 꾸준히 화천산천어축제의 후원을 이어 오고 있다.이와 함께 KGM은 산천어축제 행사장에 내달 1일까지 별도 홍보 공간을 마련해 신형 ‘무쏘’를 전시하고 현장을 찾은 고객을 대상으로 대형 캡슐 머신 이벤트를 진행한다. 구매 상담 고객에게는 립밤과 방한 복면, 핫팩을 증정하는 등 다채로운 부대 행사도 마련했다.강원도 화천군 화천읍 일원에서 개최되는 화천산천어축제는 해마다 100만 명 이상이 찾는 겨울 대표 축제다. ‘얼지 않은 인정, 녹지 않는 추억’의 슬로건을 내걸고 메인 콘텐츠인 산천어 얼음낚시를 포함해 산천어 루어낚시, 산천어 맨손잡기, 눈썰매장, 아이스 봅슬레이, 세계얼음썰매 체험은 물론 얼음축구, 얼곰이 피겨 스케이트 등 다양한 체험, 공연과 전시, 먹거리 등으로 즐거움을 선사한다.