KGM, 차세대 픽업트럭 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)로 확정…플래그십 모델 공개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KGM, 차세대 픽업트럭 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)로 확정…플래그십 모델 공개

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-12-26 10:56
수정 2025-12-26 10:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
KG모빌리티가 차세대 픽업으로 개발해 온 프로젝트 ‘Q300’의 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)’의 외관 이미지. KG모빌리티 제공
KG모빌리티가 차세대 픽업으로 개발해 온 프로젝트 ‘Q300’의 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)’의 외관 이미지.
KG모빌리티 제공


KG모빌리티(KGM)가 프로젝트명 ‘Q300’으로 개발해 온 차세대 픽업트럭의 공식 차명을 ‘무쏘(MUSSO)’로 확정했다고 26일 밝혔다. 차명과 브랜드명을 동일하게 적용해 브랜드 정체성을 강화하고자 한 것이다.

이번에 공개된 무쏘는 KGM이 픽업 브랜드 경쟁력 강화를 위해 지난 1월 출시한 ‘무쏘’ 픽업 통합 브랜드를 대표하는 플래그십 모델이다.

이미지 확대
KG모빌리티가 차세대 픽업으로 개발해 온 프로젝트 ‘Q300’의 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)’의 앞쪽 이미지. KG모빌리티 제공
KG모빌리티가 차세대 픽업으로 개발해 온 프로젝트 ‘Q300’의 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)’의 앞쪽 이미지.
KG모빌리티 제공


무쏘는 정통 오프로드 스타일을 강조한 외관 디자인을 적용했다. 강인한 스퀘어 타입의 프론트 범퍼와 라디에이터 그릴, 역동적인 측면 캐릭터 라인과 볼륨감 있는 차체를 통해 픽업 본연의 역동적 이미지를 더욱 강조했다.

이미지 확대
KG모빌리티 차세대 픽업 ‘무쏘’의 후면 이미지. KG모빌리티 제공
KG모빌리티 차세대 픽업 ‘무쏘’의 후면 이미지.
KG모빌리티 제공


KGM은 여기에 전면 디자인에 차별성을 더하는 ‘그랜드 스타일 패키지’를 선택 사양으로 운영해 야외부터 도심 주행까지 아우르는 폭넓은 선택지를 제공한다는 방침이다. 도심 주행 환경에 어울리는 웅장한 ‘어반 스타일’의 이미지를 강조한 패키지다. KGM은 이 차량을 내년 1분기 중 출시할 예정이다.

KGM 관계자는 “무쏘는 일상과 아웃도어 환경을 모두 고려한 디자인을 적용해 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있도록 개발했다”며 “강인함과 실용성을 기반으로 차별화된 픽업 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
하종훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
KGM의 차세대 픽업트럭 Q300의 공식 차명은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로