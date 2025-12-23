현대차, 최신 게임 ‘그란 투리스모 7’에 아반떼 N TCR 투입

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
현대차, 최신 게임 ‘그란 투리스모7’에 아반떼 N TCR 투입
박준우(가운데) 현대자동차 N메니지먼트 실장(상무)이 지난 21일 일본 후쿠오카 국제회의장에서 열린 ‘그란 투리스모 2025 월드 시리즈’ 최종전에서 현대차의 아반떼 N TCR을 최신 게임 ‘그란 투리스모7’에 투입한다고 발표하고 있다. 이에 따라 내년 1월부터 ‘그란 투리스모 7’ 플레이어들은 게임 속에서 아반떼 N TCR 운전을 체험할 수 있다.
현대자동차 제공
현대자동차 제공
박준우(가운데) 현대자동차 N매니지먼트 실장(상무)이 지난 21일 일본 후쿠오카 국제회의장에서 열린 ‘그란 투리스모 2025 월드 시리즈’ 최종전에서 현대차의 아반떼 N TCR을 최신 게임 ‘그란 투리스모 7’에 투입한다고 발표하고 있다. 이에 따라 내년 1월부터 ‘그란 투리스모 7’ 플레이어들은 게임 속에서 아반떼 N TCR 운전을 체험할 수 있다.
현대자동차 제공
2025-12-23 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
현대차 아반떼 N TCR이 투입되는 게임은?