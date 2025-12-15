한국GM “국내에 4400억원 투자…내년 ‘뷰익’ 출시” 철수설 진화 안간힘

헥터 비자레알 한국GM 사장이 15일 인천 서구 GM 청라 주행시험장 타운홀에서 열린 ‘GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 콘퍼런스’에서 내년 사업 전략을 발표하고 있다.

한국GM 제공 닫기 이미지 확대 보기 헥터 비자레알 한국GM 사장이 15일 인천 서구 GM 청라 주행시험장 타운홀에서 열린 ‘GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 콘퍼런스’에서 내년 사업 전략을 발표하고 있다.

한국GM 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국GM 전략 콘퍼런스3억달러 국내 투자계획 발표GM한국사업장(한국GM)이 한국 내 생산 시설에 3억 달러(약 4429억원)를 투자하겠다고 밝혔다. 또 내년 중 프리미엄 브랜드 ‘뷰익’을 공식 출시하면서 GM의 4개 주요 브랜드를 모두 국내에 도입한다. 최근 직영 서비스센터를 한꺼번에 폐쇄해 재점화된 ‘철수설’을 불식시키려는 시도로 풀이된다.한국GM은 15일 인천 서구 청라국제도시 내 GM 청라 주행시험장 타운홀에서 ‘GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 콘퍼런스’를 열어 내년 비즈니스 전략을 발표하고, 주행시험장에 새로 구축한 ‘버추얼 엔지니어링 랩’의 개소를 기념했다.한국GM은 국내에 연 최대 50만대 규모의 차량 생산 역량을 확보했으며, 한국 내의 제품 개선을 위해 3억 달러를 투자하는 등 2028년 이후에도 생산을 지속할 기반을 강화하겠다고 밝혔다. 다만 구체적인 투자 타임라인을 밝히지는 않았다.헥터 비자레알 한국GM 사장은 “중장기 경쟁력 강화를 위해 국내 생산 기반에 대한 투자를 지속할 것”이라며 “앞으로도 차량 디자인과 엔지니어링부터 생산, 판매에 이르는 전 주기 역량을 한국에서 더욱 강화하며 한국 시장과 함께 성장해 나가겠다”고 강조했다.아울러 한국GM은 국내 출시 브랜드를 다양화하는 멀티 브랜드·채널 전략으로 내수 시장에 대한 확고한 의지를 드러낸다고 했다. 내년 중 프리미엄 브랜드인 뷰익을 국내에 도입하고 1개 차종을 출시한다.또 픽업트럭·상용차 전문 브랜드인 GMC도 3개 차종을 출시하며 브랜드를 확장한다.한국GM측은 “한국은 북미 지역(미국·캐나다·멕시코)을 제외한 GM의 글로벌 시장 중 4개 제품 브랜드(쉐보레, 캐딜락, GMC, 뷰익)를 모두 도입한 첫 번째 시장”이라고 설명했다.일련의 발언은 최근 직영 서비스센터 폐쇄 등으로 업계 일각에서 이는 ‘한국 철수설’을 다분히 의식한 것이다. 한국GM은 2018년 군산공장 폐쇄 당시 2028년까지 국내 사업을 유지한다는 조건으로 한국산업은행으로부터 자금 8100억원을 지원받았다. 판매 부진에 2028년 이후 GM이 한국을 떠날 것이라는 주장이 꾸준히 나오는 이유다. 한국GM의 국내 판매량은 2020년 8만 2954대에서 지난해 2만 4824대로 3분의 1 수준으로 급감했다. 올 11월 판매량(974대)은 국내 법인 출범 이후 처음으로 1000대를 밑돌았다.