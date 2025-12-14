현대차 ‘디 올 뉴 넥쏘’, 유럽 안전성 최고 등급

이미지 확대 현대차 ‘디 올 뉴 넥쏘’.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차 ‘디 올 뉴 넥쏘’.

현대차그룹 제공

현대자동차는 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’가 유럽 신차 안전성 평가 프로그램 ‘유로 NCAP’에서 최고 등급인 ‘별 다섯 개’를 받았다고 14일 밝혔다.넥쏘는 충돌 시에도 승객 공간이 안정적으로 유지되고 다양한 첨단 안전 사양이 탑재된 점을 인정받았다. 이로써 현대차는 2021년 아이오닉5, 2022년 아이오닉6, 지난 9월 아이오닉7 등 전용 전기차 모델에 이어 수소전기차 넥쏘까지 유로 NCAP 평가에서 최고 등급을 받았다. 유로 NCAP은 넥쏘가 정면과 측면 충돌 상황에서 승객 공간이 안전한 상태를 유지해 탑승자의 신체를 보호하고, 탑승자 간 부상 위험을 줄인 것을 높이 평가했다. 긴급 구난 센터에 사고를 자동으로 알리는 시스템과 다중 충돌 방지를 위한 자동 제동 시스템도 호평을 받았다.