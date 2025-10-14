세계 전기차 판매 27.7% 성장…현대차·기아 41.6만대 7위

1~8월 중국 BYD·지리 1·2위 차지

테슬라 98.5만대 팔아 3위로 하락

올해 들어 8월까지 전 세계 전기차 시장이 30% 가까이 성장한 가운데 중국 업체인 BYD와 지리자동차가 거대한 자국 시장을 바탕으로 판매량 1, 2위를 차지했다. 미국 테슬라는 3위에 그쳤고, 현대차그룹은 7위를 유지하며 12.9% 성장했지만, 중국차 성장세 탓에 점유율은 다소 하락했다.14일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1∼8월 세계 각국에 등록된 전기차(플러그인하이브리드차 포함)는 약 1283만 7000대로 지난해 같은 기간(1005만대)보다 27.7% 늘었다.그룹별로는 중국 BYD가 전년 동기 대비 14.1% 늘어난 255만 6000대(점유율 19.9%)로 판매 1위를 유지했다. 지난해 3위였던 중국 지리자동차그룹은 67.8% 급증한 131만 5000대(점유율 10.2%)를 팔아 2위로 올랐다. 프리미엄 브랜드 ‘지커’ 등 여러 포트폴리오로 폭넓은 수요를 흡수한 것으로 평가된다. 반면 지난해 2위였던 미국 테슬라는 10.9% 감소한 98만 5000대로 3위가 됐다. 주력 모델인 모델Y와 모델3의 부진이 실적 하락의 주요 요인이다.현대차그룹은 12.9% 증가한 41만 6000대를 팔았다. 현대차 아이오닉5와 기아 EV3가 실적을 견인했고, 캐스퍼(인스터) EV, EV5, 크레타 일렉트릭 등 소형·현지 전략형 모델도 반응이 좋다고 SNE리서치는 전했다. 특히 현지 생산에 힘쓴 북미에서는 11만 8000대로 테슬라와 GM에 이어 3위를 기록했다. 다만 현대차그룹 전기차의 글로벌 점유율은 중국 브랜드의 판매 확대로 지난해(3.7%)보다 감소한 3.2%였다.전기차 시장은 여전히 중국이 주도하고 있다. 이 기간 중국에서의 판매량은 전년 동기 대비 29% 증가한 809만 4000대로 전체 시장의 63%를 차지했다. 유럽 시장 점유율은 19.9%, 북미 시장 9.4%, 중국을 제외한 아시아 시장은 5.6%였다. SNE리서치는 “북미는 (전기차 세액 공제 종료 등) 정책 전환과 전략 재조정의 영향으로 성장 탄력이 둔화하는 모습”이라고 했다.