현대차·기아 RV 4종, 하이브리드로 ‘대박’

1~9월 판매량 2만 8000대 늘어나

올해 최다 누적 30만대 돌파 기대

이미지 확대 기아 2026 쏘렌토 하이브리드.

기아 제공 닫기 이미지 확대 보기 기아 2026 쏘렌토 하이브리드.

기아 제공

현대자동차와 기아의 패밀리 레저용 차량(RV) 4종이 올해 국내 시장에서 역대 최다 판매를 달성할 전망이다.8일 현대차그룹에 따르면 올해 1∼9월 국내시장에서 현대차·기아의 패밀리 RV 4개 모델(현대차 팰리세이드·싼타페, 기아 쏘렌토·카니발)의 합산 판매량은 지난해 같은 기간보다 2만 8000대 증가한 22만 8000대를 기록했다.한 달에 평균 2만 5000대가량이 팔린 것을 고려하면 올해에는 기존 연간 최다 판매인 지난해 27만 5000대를 뛰어넘을 것이 유력하다. 가족용 차량 수요 증가에 더해 레저 및 장거리 여행을 즐기는 라이프스타일 변화 때문이다.주요 모델별 판매량으로는 쏘렌토가 이 기간 가장 많은 7만 3691대의 판매량을 기록했다. 카니발(6만 2469대), 팰리세이드(4만 6338대), 싼타페(4만 5570대)가 뒤를 이었다.이러한 추세가 이어질 경우 현대차·기아의 패밀리 RV 라인업은 올해 누적 판매 30만대 돌파도 가능할 것으로 보인다.이들 차량의 판매 증가 요인으로는 하이브리드 트림의 확대가 꼽힌다. 카니발과 팰리세이드 등 주요 모델에 하이브리드 라인업이 추가되면서 소비자들의 선택 폭이 넓어졌다. 특히 가족용 차량을 선호하는 소비자들은 연비를 중요하게 여겨 하이브리드 트림 추가는 큰 유인책이 됐다는 분석이 나온다. 이밖에도 자율주행 보조 시스템, 다중 충돌 방지 브레이크, 스마트 크루즈 컨트롤 등 최신 안전 사양이 대거 기본 탑재된 것도 수요를 끌어올린 것으로 분석된다.