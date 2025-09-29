현대차 아이오닉 9, 워즈오토 ‘최고 10대 엔진’ 수상

방금 들어온 뉴스

현대차 아이오닉 9, 워즈오토 ‘최고 10대 엔진’ 수상

하종훈 기자
입력 2025-09-29 01:15
수정 2025-09-29 01:15
아이오닉9
아이오닉9


현대자동차는 준대형 전기차 아이오닉9의 동력시스템이 미국 자동차 전문 매체 워즈오토가 선정하는 ‘2025 10대 엔진 및 동력시스템’에 올랐다고 28일 밝혔다.

현대차그룹은 전용 전기차 플랫폼 E-GMP를 기반으로 아이오닉 5(2022년), 아이오닉 6(2023년), 아이오닉 5 N(2024년)에 이어 올해 아이오닉9까지 4년 연속 ‘최고 10대 엔진’에 오르는 성과를 거뒀다. 워즈오토의 ‘10대 엔진’은 미국 시장에서 판매되는 차량의 동력시스템을 평가해 발표하는 상으로, 자동차 업계에서는 ‘파워트레인 분야의 오스카상’으로 불린다. 아이오닉 9은 1회 충전으로 500㎞ 이상 주행할 수 있다.

한편 현대차그룹의 고급 브랜드 제네시스의 준대형 스포츠유틸리티차(SUV) GV80은 2020년 미국에서 판매를 시작한 이후 지난달까지 총 10만 446대가 팔린 것으로 집계돼 출시 5년 만에 미국 시장 누적 판매 10만대를 돌파했다. GV80은 올해 1~8월 1만 7009대의 누적 판매로 지난해 같은 기간(1만 4416대)보다 판매량이 20%가량 늘었다. ﻿

2025-09-29 20면
