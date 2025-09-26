“앱으로 車 시동”… 현대차·기아, 삼성과 ‘맞손’

스마트싱스 연동 ‘홈투카’ 서비스 현대자동차·기아는 삼성전자의 글로벌 스마트홈 플랫폼인 ‘삼성 스마트싱스’와 커넥티드카 서비스를 연동한 ‘홈투카’ 서비스를 개시한다고 25일 밝혔다. 이번 서비스 개시에 따라 현대차·기아·제네시스 차주는 스마트폰 등을 통해 차량 상태를 확인하고 주요 기능을 제어할 수 있게 된다.
전기차 충전 제어 등 원격 실행도
차주들은 스마트싱스를 이용해 타이어 공기압, 문 열림 여부, 공조 시스템, 잔여 주행거리, 창문 상태, 배터리 잔량 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 문 열림·잠금, 시동 및 공조 가동, 전기차 충전 제어 등의 기능도 원격으로 실행할 수 있다.
이밖에 일상에서 사용하는 다양한 기기를 통해 차량을 제어할 수 있다. 예를 들어 아침 출근길에 스마트 도어락이 탑재된 문을 여닫는 동작으로 ‘외출 모드’를 작동시키면, 집안에서는 모든 조명과 가전의 전원이 꺼지고 로봇청소기가 작동하는 동시에 차량에서는 자동으로 시동과 공조 기능을 가동해 쾌적한 환경을 준비할 수 있다.
특히 스마트싱스는 삼성전자 제품 외에도 다양한 스마트홈 기기를 등록할 수 있다. 다만 이번 홈투카 서비스는 2022년 이후 양산된 ccNC와 ccIC27 인포테인먼트 시스템이 적용된 현대차·기아·제네시스 차종에서 사용할 수 있다.
