한국GM 노사 임금협상 타결…노조, 잠정합의안에 66.5% 찬성

한국GM 노사 임금협상 타결…노조, 잠정합의안에 66.5% 찬성

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-23 16:17
수정 2025-09-23 16:17
월 기본급 9만 5000원 인상 등

한국GM 창원 공장. 서울신문 DB
한국GM 창원 공장.
서울신문 DB


GM한국사업장(한국GM) 노사가 4개월 동안 이어진 교섭 끝에 올해 임금협상을 마무리하게 됐다.

전국금속노동조합 한국GM지부는 임금협상 잠정합의안 찬반투표에서 조합원 6508명 가운데 4330명(66.5%)이 찬성해 협상이 타결됐다고 23일 밝혔다. 조합원 2163명(33.2%)은 반대표를, 나머지 15명은 무효표를 던졌다.

한국GM 노사는 사측의 자산 매각 방침과 지부장 해고 등 현안을 놓고 갈등을 빚으며 임협에도 난항을 겪었으나 19차 교섭 끝에 잠정합의안을 마련했다. 잠정합의안에는 협상 타결 시 일시금 500만원을 비롯해 성과급 700만원과 격려금 550만원 등 총 1750만원을 지급하는 내용이 담겼다.

노사는 월 기본급 9만 5000원 인상(호봉승급 포함)과 함께 기타 근무 생산장려 수당 신설, 조립T/C수당 인상 방안 등에도 합의했다. 쟁점이 됐던 직영 정비센터와 부평공장 유휴 시설 매각 현안과 관련해서는 “미리 정해진 결과가 없음을 전제로 고용안정특별위원회를 이어 나간다”고 정해 추후 협의를 계속하기로 했다.

로버트 트림노사 및 인사 부문 부사장은 “노동조합의 잠정합의안 가결로 2025년 노사 교섭을 마무리할 수 있게 되어 기쁘다”며 “이제부터는 지속되고 있는 대외 불확실성을 극복하고, 회사의 경쟁력과 지속 가능성을 확보하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
하종훈 기자
