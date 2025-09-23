현대차그룹, 선진국 시장 판매 비중 65%…재무 여력 버틸 수 있지만 대미 관세율 인하 시급

고부가가치 트림 비중도 높아

현대자동차그룹의 글로벌 판매량 가운데 선진국 비중이 65%를 넘는 등 사업 포트폴리오와 재무 여력이 주요 글로벌 완성차업체보다 양호한 것으로 나타났다. 다만 일본이 대미 수출 관세를 15%로 낮췄음에도 한국 업체는 25% 관세를 적용받는 만큼 한미 후속 협상을 통한 관세율 인하가 시급하다는 평가가 나온다.23일 나이스신용평가의 ‘관세부과로 높아진 비용 및 투자부담, 현대차그룹의 대응능력 비교’ 보고서에 따르면 지난해 현대차그룹 판매량에서 선진국 시장이 차지하는 비중은 65.1%였다. 선진국 시장은 북미(28.1%), 서유럽(13.1%), 한국·일본·호주·싱가포르 등 기타 지역(23.9%)을 의미한다. 65.1%는 현대차그룹과 함께 글로벌 완성차업체 ‘톱 4’로 꼽히는 도요타(59.2%), 폭스바겐(49.4%), GM(55.6%)을 상회하는 수준이다. 자동차 평균판매가격(ASP)이 높은 선진국 판매 비중이 클수록 그 회사의 이익 창출력이 좋다는 뜻이다. 현대차그룹의 선진국 시장에서의 판매량은 447만 9000대로 도요타(597만 3000대)보다 적지만, 전체 판매에서 차지하는 비중은 높게 나타났다.현대차그룹은 중형차 이상이나 스포츠유틸리티차(SUV) 등 고부가가치 트림의 판매 비중도 가장 높은 것으로 나타났다. 지난 6월 기준 현대차·기아 판매량에서 고수익 트림이 차지하는 비율은 68.5%로, GM(65.1%), 도요타(63.0%), 폭스바겐(55.1%)을 모두 제쳤다. 현대차그룹이 SUV 모델과 고급 브랜드 제네시스 판매량을 효과적으로 증대시킨 결과로 풀이된다.현대차·기아의 재무 여력은 도요타와 함께 양호한 수준이다. 지난 6월 말 기준 현대차의 부채비율은 63.8%, 기아는 64.6%다. 도요타(54.6%)보다는 소폭 높지만, 폭스바겐(114.5%)과 GM(180.4%)보다는 안정적인 수준이다. 순현금성 자산의 경우 현대차·기아가 30조 9000억원으로 도요타(32조 9000억원)와 엇비슷했다. 폭스바겐은 7조 5000억원이고 GM은 순차입금이 5조 2000억원이었다. 이에 따라 한국, 일본, 유럽의 대미 자동차 수출 관세율이 15%로 동일하다면 현대차그룹의 영업이익률이 가장 높을 것이라고 나신평은 전망했다. 현대차·기아는 미국 조지아주 신공장(HMGMA)을 30만대 체제로 가동한다는 전제하에 영업이익률 8.2%를 달성할 것으로 분석됐다. 도요타(8.1%), GM(5.8%), 폭스바겐(4.8%)보다 높은 수준이다.하지만 관세협상 후속 협의가 난항을 겪으면서 일본이 먼저 자동차 관세를 15%를 인하했음에도 한국은 여전히 25% 관세를 적용받고 있어 안심할 수 없다. 홍세진 나신평 수석연구원은 “현대차그룹의 대응 능력은 우수한 수준으로 평가되나 미국 시장의 주요 경쟁국인 일본의 관세율 인하기 먼저 발효됨에 따라 예상 수준을 상회하는 영업실적 저하가 나타날 가능성도 있다”고 평가했다.