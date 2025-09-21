8월 국내 판매 신차 5대 중 1대가 전기차…역대 최고

방금 들어온 뉴스

8월 국내 판매 신차 5대 중 1대가 전기차…역대 최고

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-21 17:08
수정 2025-09-21 17:08
수입차도 10대 중 4대가 전기차…신차 효과

이미지 확대
기아 전기차 EV5. 기아 제공
기아 전기차 EV5.
기아 제공


지난달 국내 신차 등록 대수에서 전기차가 차지하는 비중이 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 현대차·기아를 비롯한 국내 완성차업체와 수입차 업체의 잇따른 새 모델 출시가 전기차 수요를 끌어 올리고 있는 가운데 국내에서는 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요둔화)에서 벗어날 조짐을 보인다는 분석도 나온다.

21일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 8월 국내에서 등록된 신차는 총 12만 6787대로, 이중 전기차는 2만 3269대였다. 전체 신차 등록 대수에서 전기차가 차지하는 비중은 18.4%로, 국내에서 전기차가 본격적으로 판매된 2020년 이후 월간 기준 최고치다. 지난달 국내에서 팔린 신차 5대 중 1대는 전기차란 얘기다. 올해 1∼8월 누적 전기차 등록 비중도 12.7%로, 연간 기준 올해 처음으로 10%대를 기록할 것이 유력하다.

전기차 신차 인기는 수입차 시장에서 더욱 두드러진다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난달 수입 전기차는 총 1만 855대 등록되며 신차에서는 차지하는 39.9%에 달했다. 수입차를 사는 10명 중 4명은 전기차를 사는 셈이다. 수입차 시장에서 전기차 등록 비중은 올 초 10∼20%대에 머물다 5월(33.8%)부터 큰 폭의 상승세를 보인다. 6월과 7월에도 각각 32.8%, 37.6%의 등록 비중을 기록한 바 있다.

이러한 수요 회복에 힘입어 국내 시장에서 올해 전기차 판매가 처음으로 20만대를 돌파할 가능성이 커지고 있다. 현대차·기아 등 각 사가 전기차 신차를 잇달아 출시하는 한편 중국 BYD 등 신규 수입 브랜드들이 속속 국내시장에 진출하면서 전기차 시장 파이를 키우고 있다.

하종훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
