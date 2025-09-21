8월 국내 판매 신차 5대 중 1대가 전기차…역대 최고

수입차도 10대 중 4대가 전기차…신차 효과
기아 전기차 EV5.
기아 제공
지난달 국내 신차 등록 대수에서 전기차가 차지하는 비중이 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 현대차·기아를 비롯한 국내 완성차업체와 수입차 업체의 잇따른 새 모델 출시가 전기차 수요를 끌어 올리고 있는 가운데 국내에서는 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요둔화)에서 벗어날 조짐을 보인다는 분석도 나온다.
21일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 8월 국내에서 등록된 신차는 총 12만 6787대로, 이중 전기차는 2만 3269대였다. 전체 신차 등록 대수에서 전기차가 차지하는 비중은 18.4%로, 국내에서 전기차가 본격적으로 판매된 2020년 이후 월간 기준 최고치다. 지난달 국내에서 팔린 신차 5대 중 1대는 전기차란 얘기다. 올해 1∼8월 누적 전기차 등록 비중도 12.7%로, 연간 기준 올해 처음으로 10%대를 기록할 것이 유력하다.
전기차 신차 인기는 수입차 시장에서 더욱 두드러진다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난달 수입 전기차는 총 1만 855대 등록되며 신차에서는 차지하는 39.9%에 달했다. 수입차를 사는 10명 중 4명은 전기차를 사는 셈이다. 수입차 시장에서 전기차 등록 비중은 올 초 10∼20%대에 머물다 5월(33.8%)부터 큰 폭의 상승세를 보인다. 6월과 7월에도 각각 32.8%, 37.6%의 등록 비중을 기록한 바 있다.
이러한 수요 회복에 힘입어 국내 시장에서 올해 전기차 판매가 처음으로 20만대를 돌파할 가능성이 커지고 있다. 현대차·기아 등 각 사가 전기차 신차를 잇달아 출시하는 한편 중국 BYD 등 신규 수입 브랜드들이 속속 국내시장에 진출하면서 전기차 시장 파이를 키우고 있다.
