기아, PV5 택시 전용 ‘올인원 디스플레이 2’ 출시…하이패스 요금 자동합산 등 기능 강화

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-16 16:13
수정 2025-09-16 16:13
이미지 확대
기아 PV5 택시의 외장. 기아 제공
기아 PV5 택시의 외장.
기아 제공


기아가 목적기반모빌리티(PBV) PV5를 기반으로 한 택시 특화 사양인 ‘올인원 디스플레이 2’를 16일 공개했다.

올인원 디스플레이 2는 카카오T 기반 택시 기사용 앱과 내비게이션, 미터기 등 택시 영업에 필수적 기능을 12.9인치 디스플레이에 통합해 제공한다. 기존 별도 기기로 운영되던 택시 주요 기능을 하나의 화면으로 통합해 운행 효율성을 높였다고 기아는 설명했다.

운전자는 스티어링휠 버튼만으로 콜카드(앱에서 승객 호출 요청이 있을 때 기사에게 배차 정보를 전달하는 시스템)를 수락할 수 있다. 아울러 하이패스 시스템 사용 시 요금이 자동으로 합산돼 결제가 간소화됐다. 또한 기존 니로플러스 택시에 적용된 ‘올인원 디스플레이 1’ 옵션과 비교해 기능이 개선됐다.

기아 커넥트 및 내비게이션 기반 첨단 주행 보조 기능을 일반 차량과 동일하게 사용할 수 있고, 앱미터 화면 등을 운전자 편의에 맞춰 디스플레이상에서 직접 움직일 수 있다. 올인원 디스플레이 2는 PBV 전용 인포테인먼트 시스템이 탑재된 첫 사례가. 올인원 디스플레이 2는 이날부터 PV5 택시 구매 시 옵션으로 선택할 수 있다. 지난 6월 출시된 PV5 택시는 358㎞의 1회 충전 주행거리를 갖췄다.

하종훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
