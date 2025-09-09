국내 전기차 시장 회복세… 올해 1~8월 판매량 48% 증가

방금 들어온 뉴스

국내 전기차 시장 회복세… 올해 1~8월 판매량 48% 증가

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-09 00:49
수정 2025-09-09 00:49
中서 생산한 테슬라 모델Y 1위
기아 EV3·현대차 아이오닉5 순

올해 1~8월 국내에서 판매된 전기차가 지난해보다 48%가량 증가했다. 위축됐던 전기차 시장이 최근 회복세를 보이고, 중국 생산 테슬라가 수입차 판매를 견인하는 모습이다.

8일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 1∼8월 국내 전기차 누적 판매는 14만 2456대로 지난해 같은 기간(9만 5998대)보다 48.4% 증가했다. 전체 신규 등록 차량에서 전기차가 차지하는 비중은 지난해 8.9%에서 12.7%로 3.8% 포인트 증가했다. 올해 1∼8월 국산 전기차는 전년 동기 대비 48.2% 증가한 8만 6777대가 팔려 전체 시장의 60.9%를 차지했다. 수입 전기차는 48.6% 늘어난 5만 5679대가 팔렸다.

판매량 증가 요인으로는 신차 효과가 가장 컸다. 특히 중국에서 생산하는 미국 브랜드 테슬라의 신형 모델Y는 1~8월 2만 8828대가 판매되며 수요를 견인했다. 테슬라 모델Y는 모델별 순위에서 기아 EV3(1만 6471대)와 현대차 아이오닉5(9755대)를 제치고 1위에 올랐다. 테슬라의 전체 전기차 판매량은 3만 4794대로 기아(4만 980대)와 현대차(3만 8910대)에 이은 3위를 기록했다. 중국산에 대한 편견을 불식할 만한 테슬라에 대한 브랜드 선호도를 반영한다. 테슬라를 포함한 폴스타, 볼보 등 중국 생산 전기차는 지난해보다 69.4% 증가한 4만 2932대가 판매됐다.

여기에 기아 EV3·레이 EV 및 현대차 캐스퍼 일렉트릭 등 가격 경쟁력을 갖춘 국산 보급형·소형 전기차도 많은 소비자의 선택을 받았다고 KAMA는 분석했다. 예년보다 빨라진 정부 전기차 보조금 지급과 제조사 신차 판촉 경쟁 등으로 전기차 가격이 하락한 점도 영향을 미쳤다.

하종훈 기자
2025-09-09 18면
