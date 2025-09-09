글로벌 완성차·부품사, 모빌리티 신기술 한자리에

독일 ‘IAA 모빌리티 2025’ 개막

이미지 확대 삼성디스플레이가 8일 독일 뮌헨 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 미래 자율주행차 콘셉트로 새로 선보인 ‘디지털 콕핏’.

세계 4대 모터쇼 중 하나인 ‘IAA 모빌리티 2025’가 독일 뮌헨에서 막을 올렸다. 미국의 수입차 관세 부과 및 전기차 보조금 폐지 등으로 유럽 시장이 전기차 격전지로 떠오른 상황에서 현대자동차그룹, 폭스바겐과 같은 글로벌 완성차 업체뿐 아니라 삼성디스플레이 등 차량용 부품 제작사들도 대거 새 모델을 앞세워 시장 공략에 나섰다.IAA 모빌리티 2025는 8일(현지시간) 독일 뮌헨에서 프레스 데이를 시작으로 오는 14일까지 열리며 세계 45개국 1000여개 업체가 참가했다.특히 4년 만에 IAA에 참가하는 현대자동차는 9일 전용 전기차 브랜드 아이오닉의 첫 소형 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’를 처음 공개한다. 실속을 강조하는 현지 소비자들의 요구와 골목이 많은 유럽 도로 사정을 고려해 편안한 주행 성능을 강조한 전략형 모델로 알려졌다. 현대차그룹의 부품 계열사인 현대모비스는 차량 유리창으로 주행 정보를 구현하는 ‘홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이‘(HWD) 기술 등을 전시하며 수주에 나선다.독일 최대 완성차 업체인 폭스바겐그룹은 ‘모두를 위한 모빌리티’라는 주제로 주요 브랜드가 대거 참여해 신차를 쏟아낸다. 폭스바겐, 스코다, 쿠프라 등 주요 볼륨 브랜드는 ID.폴로, ID.크로스 콘셉트 등 4종의 도심형 전기차를 최초 공개한다.독일 프리미엄 브랜드 회사도 전동화 비전을 선보인다. BMW는 차세대 플랫폼인 노이어 클라쎄 기반의 첫 양산형 전기차 뉴 iX3를 공개한다. 메르세데스-벤츠는 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)인 ‘올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’를 세계 최초로 공개하고 차세대 전기차 방향성을 공유한다.삼성디스플레이는 글로벌 패널 업체 중 유일하게 참가해 차량용 유기발광다이오드(OLED) 신기술을 대거 선보인다. 이번 전시에서는 미래 자율주행차 콘셉트의 새로운 ‘디지털 콕핏’(디지털화된 운전 공간) 시제품도 공개한다. 운전석 앞에 설치된 10.25인치 무빙 클러스터 디스플레이는 주행 시 계기판으로 사용하다가 정차하면 대시보드로 들어가도록 설계됐다.