급가속 막고 ‘댕댕이’ 지키고… 기아, 패밀리 전기차 ‘EV5’ 출격

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

급가속 막고 ‘댕댕이’ 지키고… 기아, 패밀리 전기차 ‘EV5’ 출격

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-04 00:28
수정 2025-09-04 00:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

4000만원대… 오늘부터 계약
가속 제한 보조·펫 모드 등 탑재

이미지 확대
기아가 지난 2일 서울 강남구의 독립전시공간 ‘프로젝트 스페이스 라인’에서 열린 미디어 데이에서 EV5 전기차를 선보이고 있다. 기아는 4일부터 EV5 계약을 시작한다. 뉴스1
기아가 지난 2일 서울 강남구의 독립전시공간 ‘프로젝트 스페이스 라인’에서 열린 미디어 데이에서 EV5 전기차를 선보이고 있다. 기아는 4일부터 EV5 계약을 시작한다.
뉴스1


기아는 다섯 번째 전용 전기차인 ‘더 기아 EV5’(EV5)를 국내에서 출시하고 4일부터 계약에 들어간다고 3일 밝혔다. 소형 EV3부터 대형 EV9까지 전기차 라인업을 모두 갖추게 된 기아가 안전성을 강화한 ‘패밀리카’로 국내 전기차 시장 저변 확대에 나선 것이다.

준중형 스포츠유틸리티차(SUV)인 EV5는 2023년 11월 중국에서 먼저 출시됐지만, 이번 모델은 중국형과 달라진 신차로 나왔다. 중국 생산 EV5는 BYD의 리튬인산철(LFP) 배터리를 적용하나, 기아 오토랜드 광주에서 생산되는 이번 EV5는 높은 에너지 밀도를 갖춘 중국 CATL의 니켈·코발트·망간 삼원계(NCM) 배터리를 장착했다.

기아 관계자는 “기존보다 고출력에 대응하는 고성능 배터리이며, 국내에선 NCM 배터리에 대한 선호도가 높다”고 설명했다. 1회 충전 시 460㎞ 주행이 가능하다.

특히 이번 EV5에는 현대차그룹 최초로 가속 제한 보조 기능이 적용됐다. 차량이 시속 80㎞ 미만 속도로 주행 중인 상황에서 운전자가 가속 페달을 깊고 오랫동안 밟을 경우 운전자에게 클러스터 팝업 메시지, 음성메시지로 경고해 급발진을 방지할 수 있다. 또 전후방에 장애물이 있는데 운전자가 가속 페달을 브레이크 페달로 오인해 급조작하는 경우 페달 오조작 상황임을 알리고 가속 제한과 제동 제어를 하는 페달 오조작 안전 보조 기능도 탑재됐다. ‘펫 모드’도 탑재돼 반려동물을 차에 두고 내리면 스마트폰 애플리케이션으로 차량 내 적정 온도를 자동으로 유지할 수 있고, 반려동물이 차량 내 각종 버튼을 눌러도 작동하지 않도록 할 수 있다.

판매 가격은 4855만원부터 시작한다. 보조금을 고려하면 4000만원대 초반부터 구매가 가능하다.
하종훈 기자
2025-09-04 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로