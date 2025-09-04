급가속 막고 ‘댕댕이’ 지키고… 기아, 패밀리 전기차 ‘EV5’ 출격

4000만원대… 오늘부터 계약

가속 제한 보조·펫 모드 등 탑재

이미지 확대 기아가 지난 2일 서울 강남구의 독립전시공간 ‘프로젝트 스페이스 라인’에서 열린 미디어 데이에서 EV5 전기차를 선보이고 있다. 기아는 4일부터 EV5 계약을 시작한다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 기아가 지난 2일 서울 강남구의 독립전시공간 ‘프로젝트 스페이스 라인’에서 열린 미디어 데이에서 EV5 전기차를 선보이고 있다. 기아는 4일부터 EV5 계약을 시작한다.

뉴스1

2025-09-04 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기아는 다섯 번째 전용 전기차인 ‘더 기아 EV5’(EV5)를 국내에서 출시하고 4일부터 계약에 들어간다고 3일 밝혔다. 소형 EV3부터 대형 EV9까지 전기차 라인업을 모두 갖추게 된 기아가 안전성을 강화한 ‘패밀리카’로 국내 전기차 시장 저변 확대에 나선 것이다.준중형 스포츠유틸리티차(SUV)인 EV5는 2023년 11월 중국에서 먼저 출시됐지만, 이번 모델은 중국형과 달라진 신차로 나왔다. 중국 생산 EV5는 BYD의 리튬인산철(LFP) 배터리를 적용하나, 기아 오토랜드 광주에서 생산되는 이번 EV5는 높은 에너지 밀도를 갖춘 중국 CATL의 니켈·코발트·망간 삼원계(NCM) 배터리를 장착했다.기아 관계자는 “기존보다 고출력에 대응하는 고성능 배터리이며, 국내에선 NCM 배터리에 대한 선호도가 높다”고 설명했다. 1회 충전 시 460㎞ 주행이 가능하다.특히 이번 EV5에는 현대차그룹 최초로 가속 제한 보조 기능이 적용됐다. 차량이 시속 80㎞ 미만 속도로 주행 중인 상황에서 운전자가 가속 페달을 깊고 오랫동안 밟을 경우 운전자에게 클러스터 팝업 메시지, 음성메시지로 경고해 급발진을 방지할 수 있다. 또 전후방에 장애물이 있는데 운전자가 가속 페달을 브레이크 페달로 오인해 급조작하는 경우 페달 오조작 상황임을 알리고 가속 제한과 제동 제어를 하는 페달 오조작 안전 보조 기능도 탑재됐다. ‘펫 모드’도 탑재돼 반려동물을 차에 두고 내리면 스마트폰 애플리케이션으로 차량 내 적정 온도를 자동으로 유지할 수 있고, 반려동물이 차량 내 각종 버튼을 눌러도 작동하지 않도록 할 수 있다.판매 가격은 4855만원부터 시작한다. 보조금을 고려하면 4000만원대 초반부터 구매가 가능하다.