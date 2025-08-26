현대차·제네시스, 美 소비자 사로잡았다… 기술 만족도 1위 석권

美 시장조사기관 JD파워 선정

현대자동차와 현대차의 럭셔리 브랜드인 제네시스가 미국 최고 권위의 시장조사기관 J.D.파워가 선정한 신차 첨단 기술 만족도 조사에서 1위를 석권했다. 기술력을 재차 입증한 현대차그룹은 품질 경쟁력으로 미국의 자동차 관세 파고를 돌파한다는 계획이다.현대차그룹은 25일 J.D.파워의 ‘2025 미국 기술 경험 지수 조사’(TXI)에서 제네시스(538점)가 전체 브랜드 및 프리미엄 브랜드 1위, 현대차(493점)가 일반 브랜드 1위를 차지했다고 밝혔다. 제네시스는 럭셔리 브랜드와 일반 브랜드를 통틀어 최고 점수인 538점을 얻어 5년 연속 전체 브랜드 중 1위를 기록했다. 현대차는 493점을 받아 일반 브랜드에서 6년 연속 1위에 올랐다. 이번 TXI는 2025년형 신차를 구매한 소비자를 대상으로 차를 소유한 뒤, 90일이 지난 시점에 실시했으며 지난해 3월부터 올해 2월까지 진행됐다.TXI는 자동차의 편의성, 최신 자동화 기술, 에너지 및 지속가능성, 인포테인먼트 및 커넥티비티(무선 네트워트) 등 4가지 부문에 포함된 40여개 기술에 대한 만족도를 1000점 척도로 묻는 고객 설문을 통해 신기술 혁신 수준과 사용 편의성을 평가한다. 특히 제네시스의 준대형 스포츠유틸리티차(SUV) GV80은 스마트폰으로 차를 제어하는 ‘제네시스 디지털 키 2’의 편의성으로 커넥티드 차량 부문 최고의 기술을 적용한 차로 선정됐다. 현대차 중형 SUV 싼타페도 디지털 키 기능으로 2년 연속 커넥티드 차 기술 부문에서 최고 평가를 받았고, 차선 변경 시 운전자에게 향상된 시야를 제공하는 후측방 모니터로 운전자 보조에서 높은 평가를 받았다.한편 현대차의 준대형 전기 SUV인 아이오닉9도 지난 2월 국내에 처음 출시된 뒤 지난달까지 6개월간 글로벌 시장에서 총 1만 4391대가 팔렸다. 국내 생산 내수 판매가 4745대, 해외 수출물량 4789대, 미국 메타플랜트아메리카(HMGMA) 공장 생산분이 4857대다. 해외 판매는 국내보다 늦은 4월부터 시작됐음에도 해외 판매가 국내 판매를 뛰어넘어 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체)의 돌파구가 될지 주목된다.