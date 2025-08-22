포르쉐, 신형 911 GT3 국내 출시…투어링 패키지도 추가

방금 들어온 뉴스

하종훈 기자
입력 2025-08-22 14:39
포르쉐 신형 911 GT3. 포르쉐코리아 제공
포르쉐 신형 911 GT3 투어링 패키지. 포르쉐코리아 제공
포르쉐코리아는 신형 911 GT3와 911 GT3 투어링 패키지를 국내에 공식 출시했다고 22일 밝혔다.

911 GT3 모델 출시 25주년을 기념해 지난해 10월 처음 공개된 신형 911 GT3는 리어윙(뒷날개)을 장착한 트랙 중심의 스포츠카와 공도를 위한 투어링 패키지 두 모델로 출시된다. 투어링 패키지는 국내에 처음 선보인다.

신형 911 GT3는 최고 출력 510마력, 최대토크 45.9kg·m의 동력성능과 자연 흡기 4.0 리터 박서 엔진이 특징이다. PDK 변속기 탑재 시 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간인 제로백이 3.4초이며, 최고속도는 시속 311㎞다.

신형 911 GT3는 전·후면 탑재된 디퓨저, 스포일러 립, 언더바디 핀을 통해 공기 흐름을 최적화했다. 또 알루미늄 휠과 탄소 섬유 강화플라스틱 소재 적용으로 차체를 경량화했다.

911 GT3 투어링 패키지는 고정식 리어윙 대신 어댑티브 리어 스포일러를 장착해 공기역학 성능을 높이고, 차체 전면과 하부의 균형을 꾀했다고 포르쉐코리아는 전했다.

신형 911 GT3와 911 GT3 투어링 패키지의 판매 가격은 모두 부가세를 포함해 2억 7170만원부터 시작한다.
