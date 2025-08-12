이미지 확대
“BMW M3의 라이벌… 현대차 ‘아이오닉6N’”
현대자동차는 고성능 전기 세단 아이오닉6N이 호평받고 있다고 11일 밝혔다. 영국 오토 익스프레스는 “BMW M3의 예상치 못한 라이벌”, 독일 아우토 빌트는 “전기차에서 스포티한 감성을 추구한다면 아이오닉6N이 정답”이라고 평가했다. 사진은 지난달 10일(현지시간) 영국 웨스트서식스에서 진행된 아이오닉6N 공개 행사 모습.
현대차 제공
2025-08-12 14면
