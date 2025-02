현대차그룹, 美 카즈닷컴 ‘최고의 車 어워즈’ 4개부문 석권

이미지 확대 현대자동차 싼타페. 현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차 싼타페. 현대차그룹 제공

이미지 확대 기아 EV9. 현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 기아 EV9. 현대차그룹 제공

이미지 확대 제네시스 GV70 전동화 모델. 현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 제네시스 GV70 전동화 모델. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹은 미국 유력 자동차 전문 평가 웹사이트 ‘카즈닷컴(cars.com)’이 발표한 ‘2025 최고의 차 어워즈(2025 Best of Awards)’에서 ▲현대차 싼타페 ▲팰리세이드 ▲기아 EV9 ▲제네시스 GV70 전동화 모델 등 4개 차종이 수상했다고 7일 밝혔다.2025 최고의 차 어워즈는 카즈닷컴 에디터들이 새로 출시된 2025년형 차량들의 품질과 혁신성, 가치 등을 평가해 ▲올해의 차(Best Car of 2025) ▲최고의 가족용 차(Best Family Car) 등 총 6개 부문의 수상작을 결정한다.현대차그룹은 이 중 4개 부문에 선정돼 자동차 그룹 기준 최다 수상을 달성했다.현대차 싼타페는 우수한 디자인과 공간 활용성 등 뛰어난 상품성을 입증 받아 ‘2025 올해의 차(Best Car of 2025)’에 선정됐다.카즈닷컴의 마이크 핸리 수석 편집장은 “싼타페는 다재다능한 공간 활용성을 극대화한 독창적인 디자인, 혁신적이고 가족 친화적인 편의사양이 인상적”이라며 “부드럽고 편안한 주행 성능과 합리적인 가격이 동급 스포츠유틸리티차량(SUV) 중 가장 돋보인다”고 극찬했다.팰리세이드는 가족용 차에 필수적인 다양한 안전 사양과 탑승 편의성까지 확보된 넓은 3열 공간 등이 높은 평가를 받아 ‘2025 최고의 가족용 차(Best Family Car of 2025)로 뽑혔다.기아 EV9은 ‘2025 최고의 전기차(Best Electric Vehicle of 2025)’로 선정됐다.EV9은 넉넉한 1회 충전 주행거리와 인상적인 급속 충전 성능을 갖춘 3열 전기 SUV로 우수한 디자인까지 갖춰 가족 고객과 전기차 애호가 모두에게 타의 추종을 불허하는 경험을 제공한다고 카즈닷컴은 평가했다.제네시스 GV70 전동화 모델은 스포티하면서도 우아한 디자인에 뛰어난 성능 및 편의 기능을 갖춘 전기차로 인정받으며 2년 연속 최고의 고급차 부문을 수상했다. 제네시스는 2023년 G90에 이어 3년 연속 최고의 고급차에 이름을 올렸다.현대차그룹 관계자는 “이번 수상을 통해 SUV 분야에서 현대차그룹의 리더십과 혁신성을 입증 받아 매우 자랑스럽다”고 밝혔다.현대차그룹은 지난해 10월 카즈닷컴이 발표한 ‘2024 전기차 톱 픽’에서 최고의 전기 세단과 최고 가치의 전기차에 현대차 아이오닉6이 선정된 바 있다. 또 최고의 2열 전기 SUV에는 현대차 아이오닉5, 최고의 3열 전기 SUV에 EV9이 이름을 올렸다.