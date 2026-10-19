서울녹색환경지원센터, 서울시 녹색성장·온실가스 감축 싱크탱크 역할 강화

세줄 요약
- 서울녹색환경지원센터, 탄소중립 지원사업 확대
- 노후 사업장 개선과 IoT 배출관리 지원
- 통합 연구체계·시민 거버넌스 강화
센터는 소규모 노후 사업장의 친환경 개선과 사물인터넷(IoT) 기반 배출 관리 시스템 구축을 지원하고, 업종별 탄소중립 공정 최적화 컨설팅을 추진한다.
연구개발 분야에서는 서울형 기후환경 통합 연구체계를 구축해 에너지 구조 평가와 수요 관리 모델을 마련하고, 대도시 특성에 맞는 환경문제 해결 과제를 발굴한다. 시민 참여형 환경 거버넌스를 운영하고, 우수 기업의 녹색기업 인증과 인센티브 연계도 추진할 계획이다.
박영권 서울녹색환경지원센터장은 “정책과 현장을 잇는 가교 역할을 강화해 서울시의 2050 탄소중립 목표 달성을 위한 실효성 있는 지원사업을 적극 추진하겠다”고 말했다.
유기훈 서울시의원 “자율주행 규제는 혁신하고, 시민 안전은 강화해야”
서울시의회 유기훈 의원(도봉구 제3선거구)은 자율주행자동차의 기술 혁신을 촉진하고 시민 안전을 강화하기 위한 ‘서울시 자율주행자동차 시범운행지구 운영 및 지원 조례 일부개정조례안’을 대표발의한다. 이번 개정안은 ‘자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률’ 개정에 따라 오는 12월 23일부터 시·도지사에게도 자율주행자동차 시범운행지구의 지정·변경·해제 권한이 부여되는 데 발맞춰 서울시의 제도적 대응체계를 정비하고, 자율주행 산업의 경쟁력과 안전관리 역량을 동시에 높이기 위해 마련됐다. 이번 개정안은 자율주행 기술의 성장을 가로막는 불필요한 규제를 정비하는 동시에, 민간 플랫폼의 실시간 데이터 연동, 운영위원회 역량 제고, 그리고 실질적인 재정 지원 및 업무 위탁의 근거를 확립함으로써 기술 실증 단계부터 본격적인 상용화에 이르는 전 과정을 아우르는 체계적인 제도적 기반을 다지는 데 핵심 목표를 뒀다. 이를 위해 개정안은 급변하는 자율주행 기술 수준과 실제 운행 현장의 여건을 반영하여 기존 안전운행계획서 내 규제 조항들을 합리적인 방향으로 손질했다. 구체적으로는 일률적으로 시험운전자 탑승을 강제하던 규정을 실효성 있는 사고 예방 조치 중심으로 전환하고,
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센터는 서울의 지역 특성을 반영한 세부 실행계획을 마련하고 유관기관과 협력을 확대한다는 방침이다.
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