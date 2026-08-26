GTV 드라마 ‘그래, 이혼하자’, 이민정·김지석 본격 ‘이혼 전쟁’ 시작

세줄 요약 GTV 드라마 ‘그래, 이혼하자’가 첫 방송부터 이민정과 김지석의 극한 부부 갈등을 그렸다. 유산 이후 멀어진 두 사람은 예능 출연과 회사 문제까지 겹치며 관계가 더 악화됐고, 새 인물들의 등장으로 갈등은 삶과 미래를 둘러싼 문제로 번졌다. 유산 이후 멀어진 부부의 상처와 갈등 전개

예능 출연·회사 문제로 이혼 전쟁 본격화

3회 예고, 이혼 소장 등장과 관계 분기점

이미지 확대 GTV 드라마 ‘그래, 이혼하자’ 방송 화면 갈무리. 캔버스엔 제공 닫기 이미지 확대 보기 GTV 드라마 ‘그래, 이혼하자’ 방송 화면 갈무리. 캔버스엔 제공

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베리미디어 채널 GTV의 드라마 ‘그래, 이혼하자’가 이민정과 김지석의 극한 부부 갈등을 그리며 본격적인 ‘이혼 전쟁’의 시작을 알렸다.지난 19일 첫 방송된 그래, 이혼하자는 웨딩드레스숍을 운영하는 부부 백미영(이민정 분)과 지원호(김지석 분)의 이혼 과정을 그린 작품이다.1회에서는 3년 전 유산을 겪은 뒤 멀어진 두 사람의 모습이 그려졌다. 겉으로는 부부 관계를 유지했지만 서로에게 쌓인 상처는 깊어졌고, 부부 동반 예능 출연을 둘러싼 갈등까지 겹치며 관계가 악화했다. 결국 백미영은 결혼반지를 강물에 던지며 이혼 의사를 드러냈다.지난 20일 방송된 2회에서는 두 사람을 둘러싼 새로운 인물들이 등장하며 갈등이 확대됐다. 백미영은 과거 연인 캘빈(이현진 분)과 재회했고, 지원호 역시 안희주(이진이 분)와 얽히게 됐다. 여기에 회사 경영과 현실적인 이해관계까지 더해지면서 부부 갈등은 삶과 미래를 둘러싼 문제로 번졌다.특히 백미영은 과거 유산의 상처를 다시 떠올리는 과정에서 지원호와 정면으로 충돌했고, 그동안 쌓인 분노를 폭발시키며 긴장감을 높였다.1·2회를 통해 두 사람의 갈등이 단순한 부부싸움이 아닌 오랜 상처와 오해에서 비롯됐다는 점이 드러난 가운데, 오늘(26일) 방송되는 3회에서는 본격적인 이혼 절차가 시작될 전망이다. 지원호가 이혼 소장을 들고 백미영을 찾아가는 장면이 예고되면서 두 사람의 관계가 실제 이혼으로 이어질지 관심이 쏠린다.그래, 이혼하자는 매주 수·목요일 밤 11시 GTV에서 방송된다. GTV는 KT 지니TV 67번, SK Btv 66번, LG U+ 87번, KT스카이라이프 55번, LG헬로비전 78번, SK Btv케이블 106번, 딜라이브 61번, CMB 36-1번, KT HCN 75번에서 만날 수 있다.