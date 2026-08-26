IPARK현대산업개발, 2분기 영업이익 13.4%… 수익성·재무건전성 동시 확보

세줄 요약 IPARK현대산업개발이 자체사업과 우량 사업지 호조로 2분기 매출 9146억원, 영업이익 1227억원을 냈다. 단일 분기 영업이익 1000억원 돌파는 약 5년 만이며, 순이익도 837억원으로 늘었다. 순차입금과 PF 우발채무가 줄어 재무건전성도 개선됐다. 2분기 매출 9146억원, 영업이익 1227억원 기록

자체사업·우량 사업지 호조로 수익성 대폭 개선

순차입금·PF 우발채무 감소로 재무건전성 강화

이미지 확대 IPARK현대산업개발이 선보인 파크로쉬 서울원은 자연에서 시작된 웰니스의 가치를 도심 속 삶으로 확장한 새로운 웰니스 주거모델로 전 연령대가 입주할 수 있으며, 단순 주거를 넘어 의료와 식사, 커뮤니티 등 웰니스 라이프 케어를 누릴 수 있다. IPARK현대산업개발 제공 닫기 이미지 확대 보기 IPARK현대산업개발이 선보인 파크로쉬 서울원은 자연에서 시작된 웰니스의 가치를 도심 속 삶으로 확장한 새로운 웰니스 주거모델로 전 연령대가 입주할 수 있으며, 단순 주거를 넘어 의료와 식사, 커뮤니티 등 웰니스 라이프 케어를 누릴 수 있다. IPARK현대산업개발 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

IPARK현대산업개발이 자체사업과 우량 사업지의 매출 호조에 힘입어 2개 분기 연속 두 자릿수 영업이익률을 기록하며 가파른 실적 개선세를 이어가고 있다. 2분기 연결 기준 매출액은 9146억원, 영업이익은 1227억원으로 집계됐으며, 당기순이익은 837억원으로 크게 늘었다. 특히 단일 분기 영업이익이 1000억원을 돌파한 것은 2021년 2분기 이후 약 5년 만이다.이 같은 실적 호조는 원가율이 개선된 외주주택과 ‘서울원 아이파크’ 등 고수익 자체주택 사업이 이끌었다. 외주주택 부문 매출총이익률이 대폭 상승하고 랜드마크 사업지들이 중심을 잡으면서 전반적인 수익성이 크게 향상됐다.실적 개선은 탄탄한 재무 건전성으로 직결됐다. 영업현금흐름 개선에 힘입어 순차입금이 8000억원 수준으로 줄었고, 건설업계의 핵심 리스크인 PF 우발채무도 1조 2876억원으로 30% 이상 대폭 감소했다.하반기 전망도 청신호다. 연간 1만 3000세대 공급 목표와 함께 성남 태평3구역 등 도시정비사업 수주가 집중되어 있으며, 4분기 복정역세권 개발사업을 비롯해 용산 병원 부지, 잠실 MICE 등 대형 메가 프로젝트가 순차 가동될 예정이다.한편 회사는 주주가치 제고를 위해 약 150만주(300억원 규모)의 자사주를 신규 취득해 소각하기로 했다. IPARK현대산업개발 관계자는 우수한 사업 포트폴리오를 바탕으로 장기적인 성장 동력을 공고히 하겠다는 방침을 밝혔다.