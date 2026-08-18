락앤락, ‘캐치! 티니핑’과 만났다… 협업 제품 이마트 단독 출시

세줄 요약 락앤락이 인기 애니메이션 캐치! 티니핑과 협업한 생활용품을 오는 20일 이마트 온오프라인에서 단독 출시했다. 씨리얼볼 세트, 실리콘 지퍼백, 밥용기, 간편조리 용기, 이유식 용기, 텀블러 등 일상 활용 제품으로 구성했다. 락앤락, 캐치! 티니핑 협업 생활용품 출시

이마트 온오프라인 단독 판매, 20일 공개

조리·보관·휴대용 제품 다수 구성

이미지 확대 락앤락의 ‘캐치! 티니핑’ 협업 제품들. 락앤락 제공 닫기 이미지 확대 보기 락앤락의 ‘캐치! 티니핑’ 협업 제품들. 락앤락 제공

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글로벌 생활용품 기업 락앤락이 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 협업한 생활용품을 오는 20일 출시한다고 18일 밝혔다.이번 제품은 이마트 온오프라인에서 단독 판매되며, 조리·보관부터 휴대까지 일상에서 활용할 수 있는 다양한 제품으로 구성했다.주요 제품은 ‘티니핑 도자기 씨리얼볼 세트’ ‘티니핑 실리콘 지퍼백’ ‘티니핑 바로한끼 밥용기 Lite’ ‘티니핑 바로한끼 간편조리 용기’ ‘티니핑 이유식 용기 실리콘캡’ ‘티니핑 원터치 텀블러 400ml’ ‘티니핑 포켓 텀블러 150ml’ 등이다.티니핑 바로한끼 밥용기 Lite는 냉동 보관부터 전자레인지 조리까지 한 번에 가능하며, 티니핑 바로한끼 간편조리 용기는 내열유리 소재와 실리콘 캡을 적용해 다양한 요리를 간편하게 조리할 수 있다. 스팀홀과 실리콘 트레이를 갖춰 계란찜 등 촉촉한 조리도 가능하다.텀블러 제품도 편의성을 높였다. 티니핑 원터치 텀블러 400ml는 한 손으로 여닫을 수 있는 원터치 방식과 이중 잠금장치를 적용했으며, 티니핑 포켓 텀블러 150ml는 작고 가벼운 크기로 휴대성을 강조했다.락앤락 관계자는 “인기 제품에 온 가족이 좋아하는 캐치! 티니핑 캐릭터를 더해 출시 전부터 기대를 모으고 있다”며 “출시를 기념한 다양한 프로모션도 진행할 예정”이라고 말했다.