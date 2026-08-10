베리미디어, ‘2026 제70회 미스코리아’ 주관방송사 선정… ‘왕관쟁탈전’ 첫선

세줄 요약 베리미디어가 2026 제70회 미스코리아 선발대회 주관방송사로 선정했다. 단순 중계를 넘어 기획, 제작, 방송, 디지털 플랫폼 운영까지 맡아 방송과 OTT를 잇는 멀티플랫폼 전략을 편다. 리얼리티 예능 ‘왕관쟁탈전’도 첫선을 보인다. 베리미디어, 미스코리아 주관방송사 선정

기획·제작·방송·플랫폼 운영 통합 추진

리얼리티 예능 ‘왕관쟁탈전’ 첫 공개

이미지 확대 ‘2026 제70회 미스코리아 선발대회’의 주관방송사로 선정된 베리미디어가 리얼리티 예능 프로그램 ‘왕관쟁탈전 : 미스코리아’를 선보인다. 베리미디어 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 제70회 미스코리아 선발대회’의 주관방송사로 선정된 베리미디어가 리얼리티 예능 프로그램 ‘왕관쟁탈전 : 미스코리아’를 선보인다. 베리미디어 제공

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종합 미디어 기업 베리미디어가 ‘2026 제70회 미스코리아 선발대회’의 주관방송사로 선정됐다고 10일 밝혔다.베리미디어는 이번 대회를 단순 중계에 그치지 않고 기획, 콘텐츠 제작, 방송, 디지털 플랫폼 운영 전 과정을 아우르는 종합 프로젝트로 운영한다. 방송과 OTT를 잇는 멀티플랫폼 전략을 통해 후보자들의 성장 스토리와 도전 과정을 조명한다는 계획이다.변화의 첫 시도로 리얼리티 예능 프로그램 ‘왕관쟁탈전 : 미스코리아’를 선보인다. 총 3부작으로 구성된 ‘왕관쟁탈전’은 ‘진짜를 찾아라’를 콘셉트로 본선에 진출한 후보 26명이 미션을 수행하며 성장하는 과정을 다룬다. 마지막 3회는 본선 대회 직전에 방영돼 시청자들의 몰입도를 끌어올릴 예정이다.하용운 베리미디어 사장은 “주관방송사로서 올해 미스코리아의 콘텐츠와 방송 방식 모두에 새로운 변화를 줄 것”이라며 “단순 중계를 넘어 시청자와 호흡하는 대표 콘텐츠로 발전시키기 위해 다양한 시도를 이어가겠다”고 밝혔다.왕관쟁탈전 : 미스코리아는 GTV, 생활체육TV, KsportsTV를 통해 방영되며 GMTV, StoryTV, 리빙TV, 다문화TV, 시네마TV, BallTV, UHDDreamTV 등 베리미디어 계열 채널에서 순차 편성된다. OTT 플랫폼 웨이브(Wavve)에서도 공개된다.